Los monjes de Herrera recurren al mecenazgo para arreglar su monasterio de Miranda La Fundación DeClausura ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para sufragar parte de las obras

Los monjes camaldulenses del Yermo de Herrera han iniciado una campaña de recaudación de fondos para afrontar el coste de las reparaciones que necesita el monasterio. Un micromecenazgo con el que esperan poder arreglar los tejados de las doce celdas en las que viven y dependencias comunes, como el refectorio, y que se encuentran muy deteriorados.

Así lo anunciaba la Fundación DeClausura, que en su página web explica que los religiosos que residen en Nuestra Señora de Herrera, necesitan realizar obras de reparación para garantizar la conservación de su yermo.

La entidad promotora de la campaña de recaudación de fondos detalla que con el paso del tiempo, las cubiertas de las celdas y las zonas comunes se habían deteriorado gravemente, poniendo en riesgo la habitabilidad y el patrimonio histórico-monástico. Las obras, que ya se están llevando a cabo, incluyen la reparación de tejados, canalones, bajantes y chimeneas, imprescindibles en un lugar en el que continúan empleando estufas de leña para calentar las celdas.

Pero debido al elevado coste de la intervención, la comunidad solicita ayuda para cubrir parte de los gastos. De esta forma la Fundación DeClausura colabora facilitando una vía segura para canalizar los donativos que irán destinados íntegramente al monasterio y que se pueden canalizar a través de la página.

Con esta iniciativa de micromecenazgo se confía en alcanzar una recaudación de 39.000 euros en un plazo de casi cinco meses, hasta finales de marzo de 2026. De momento, ya han cubierto el 26% de esa cuantía según se recoge en la propia web de la fundación.

Los monjes camaldulenses ermitaños se establecieron en Herrera en 1923, aprovechando un antiguo monasterio cisterciense abandonado del siglo XII que se encontraba en ruinas. Fundaron así el primer yermo (desierto) camaldulense en España.

