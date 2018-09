La mitad de los cuidadores de personas con demencias y Alzheimer supera los 65 años Los profesionales trabajan la actividad física con los usuarios. / A.G. Afami presta apoyo a 150 usuarios, de los que 123 acuden al centro de día o a actividades para frenar el deterioro CRISTINA ORTIZ Jueves, 20 septiembre 2018, 23:10

Son mayores cuidando de mayores. La mitad de los encargados de atender en su día a día a personas con Alzheimer u otras demencias supera los 65 años. Una realidad a la que Afami cree que se debe prestar una atención especial, tanto para apoyar anímicamente a ese colectivo como para dotarle de herramientas que les permita llevar a cabo esa tarea en las mejores condiciones.

«Son personas que, aparte de apoyo psicológico necesitan que alguien cuide de ellas y una formación específica» de cara a poder atender a un paciente con esos diagnósticos. «Son familiares que están un poco más perdidos y requieren un mayor apoyo social, aunque muchas veces no lo tienen porque no lo demandan. Se consideran autosuficientes para cuidar a su marido o a su mujer, pero ésta es una enfermedad muy larga y al final hay una sobrecarga psicológica», explicó Rosa García, una de las responsables del colectivo.

Para tratar de atender de manera más concreta y específica a ese colectivo de mayores cuidadores Afami ha incorporado a su plantilla un psicólogo más. El tercero. «Queremos introducir muchos más cursos de formación», apuntó. Pero cuántos puedan hacer dependerá del presupuesto disponible. Así que la asociación ha presentado el proyecto al Consejo Social municipal que todos los años destina una partida económica a respaldar alguna iniciativa concreta. Si consiguieran ese apoyo, aumentarán las horas de contrato de esa psicólogo que se centrará en la atención a los familiares mayores.

En estos momentos, Afami cuenta con 150 usuarios, de los que 123 tienen diagnosticado Alzheimer o alguna otra demencia en distintas fases de las enfermedades. En estadios iniciales se encuentran 58 pacientes, que acuden a terapia 3 horas diarias de lunes a viernes. Algunos más, 65 en total, asisten al centro de día. Un espacio en el que pasan diez horas cada jornada para realizar terapias y actividades adaptadas a su estado y también al tipo de enfermedad concreta.

Son cifras que oscilan, aunque se muevan en términos similares, ya que nuevas altas vienen a cubrir con prontitud las bajas que se producen en los distintos servicios. De hecho, en apenas unos días tienen previsto recibir a una decena de personas, que ocuparán las plazas dejadas libres en los últimos meses.

Gente que se incorpora al centro tras un diagnóstico precoz de la enfermedad, algo que valoran muy positivamente en Afami por las posibilidades de frenar el daño y de garantizar una mejor calidad de vida del paciente a largo plazo. «La estimulación cognitiva junto a una farmacología específica para paralizar el deterioro resultan fundamentales», valoró García;sin olvidar la actividad física. «Muchas investigaciones están demostrando que estimula más las neuronas una actividad física adecuada que una terapia cognitiva».

Hacer ejercicio, estar activo, andar, tener una dieta adecuada... «todo eso es muy importante para que el cerebro funcione mejor tanto en el caso de una demencia como de daño cerebral», destacó la responsable de Afami.

De ahí que no duden en insistir una y otra vez con todos sus usuarios en la importancia de que hagan alguna actividad física. Algo en lo que también inciden mucho los cinco fisioterapeutas con que cuentan en plantilla. «Es muy importante, primordial».

También en los diagnósticos se está avanzando mucho. Cada vez son más precisos y personalizados. «Se busca concretar el diagnóstico, señalando qué demencia es la que tiene una persona. Antes no se hacía» y es un aspecto que influye en la terapia que ponen en marcha en Afami. No llevan a cabo el mismo programa con una persona que tiene Alzheimer, que ya saben que no va a recordar lo que ha olvidado que con una que tiene una deterioro asociada a una demencia vascular por riego sanguíneo, que sí puede recuperar. Tiene capacidad para aprender.

«Es esencial que cuanto antes tengan un tratamiento farmacológico adecuado y estimulación física y cognitiva para parar el deterioro. No podemos curar pero sí hacer que estén mucho tiempo en un estadio inicial de la enfermedad y mantengan calidad de vida», insistió.

También las familias tienen muy interiorizado que lo mejor para todos, tanto para el cuidador como para el enfermo, es acudir a un centro donde va a recibir un tratamiento y una atención adecuada a sus necesidades concretas. Años atrás, recordaba García, «se optaba por el aislamiento social, por quedarse en casa por entender que la atención era mucho mejor. Pero no lo es».

De las más de 90.000 personas dependientes que hay en Castilla y León, más del 40 % tiene un deterioro cognitivo, lo que convierte al Alzheimer en una cuestión socio-sanitaria de primer nivel, que genera dependencia y que afecta no solo a la persona que sufre la enfermedad sino también a la familia cuidadora. Una situación a la que el pasado año la Junta destinó 142 millones de euros.

De hecho, son muchos los usuarios de Afami que cuentan con ayuda económica por prestación de servicio vinculada a la Ley de Dependencia, en la que se tiene en cuenta el nivel de ingresos y el deterioro. «Está funcionando muy bien. Hay gente a la que le reintegran buena parte del coste del servicio», valoró. Igual de positiva es la colaboración con los CEAS (Centros de Acción Social) y los Servicios Sociales de la ciudad. «En Miranda se trabajo muy bien, tenemos mucho contacto directo con Atención Primaria, el Ayuntamiento, el hospital, neurología del HUBU...», concluyó.