Los mirandeses pagarán entre 20 y 50 euros menos por el recibo del IBI el próximo año Miguel Ángel Adrián y Laura Torres, encargada de explicar la propuesta de tasas e impuestos. / A. G. Los grupos apoyan mayoritariamente la rebaja de impuesto de inmuebles y la ORA en un pleno bronco y cargado de reproches CRISTINA ORTIZ Sábado, 27 octubre 2018, 00:19

El baile de cifras y el tono bronco marcó el pleno extraordinario en el que se aprobó la propuesta de rebaja del equipo de Gobierno para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con los votos a favor también de PP, IU y Miranda Puede y la abstención de Ganemos. Un respaldo casi unánime –20 de 21 sufragios– que para nada refleja el tono brusco, no exento de descalificaciones y reproches, que se prolongó durante casi dos horas, y con los posicionamientos de las formaciones más que alejadas, con continuas alusiones de unos y otros sobre la cuenta atrás de cara a las elecciones municipales.

Pero más allá de la refriega política, a efectos prácticos, la aprobación de la ordenanza económica de ese impuesto va a implicar para los mirandeses descuentos medios de entre 20 y 50 euros en el recibo del próximo año. Al menos, así se desprende de los ejemplos de domicilios concretos a los que se les habían aplicado los nuevos tipos para conocer el impacto que la medida podría tener.

Se apuntaron, entre otras, una vivienda de Gregorio Solabarrieta, que va a pasar de 453 a 399; una de El Crucero, de 742 a 697;otra de República Argentina en la que pagan 1.257 y abonará 1.227;o una de Rafael Alberti, donde el importe bajará de 333 a 322. Pero también hay casos que se escapan de esa cuantía media. Y es que, por ejemplo un vivienda del Grupo Renfe va a ahorrar un euro, pagando 177;y una empresa va a tener que abonar unos 300 euros menos por sus instalaciones, de 3.722 a 3.357.

Evidentemente, nadie se opuso a aprobar una rebaja para los bolsillos de los mirandeses;pero fue un respaldo con muchos peros, por lo que entendían que era una medida muy calculada y planteada con vistas a obtener réditos políticos en la urnas en mayo de 2019.

De otro modo, el concejal de IU, Guillermo Ubieto, no entendía que fuera «una barbaridad querer bajar dos puntos el IBI el año pasado, porque iba a desequilibrar las cuentas, y éste se baja tres y sea algo maravillo que se puede asumir, pero sin plantear otras alternativas que aporten ingresos», como la aplicación de tasas a compañías eléctricas y de gas por el uso del suelo y a as de telefonía móvil. Un forma de actuar que tildó de «política cutre y caciquil».

La bronca también se trasladó al debate sobre la rebaja de la tasa de la ORA, pese a que también en este caso la reducción del 15% salió aprobada con los votos de PSOE, PP, IU yMiranda Puede y la abstención de Ganemos. Y es que el porcentaje planteado por el equipo de Gobierno se quedaba escaso para el resto de las formaciones que apoyaron su posición en la comparativa con lo que cuesta el servicio de muchas otras ciudades. Ubieto no dudó en enumerar varias capitales de provincia de la región para presentar precios más económicos tanto por estacionar una hora como por obtener la tarjeta de residente, que oscila entre los 48 de Aranda y los 24 de Segovia.

En este punto, Montoya llegó a plantear en voz alta al resto de los grupos de la oposición que sumaran sus votos para «forzar al equipo de Gobierno» a aplicar una mayor rebaja. Pero la propuesta no fue más allá para modificar lo que se paga por un servicio que la concejala de Hacienda, Laura Torres, recordó que se tiene que financiar con sus usuarios. Alertando al mismo tiempo que plantear bajadas que desajusten el contrato implicaría que el Ayuntamiento tuviera que compensarlo y eso lo pagarían todos los mirandeses, tanto los que usan la ORAcomo los que no.

En términos generales, Ubieto consideró «una tomadura de pelo» la propuesta de tasas e impuestos planteada por el equipo de Gobierno, tanto por los porcentajes a aplicar en las que se rebajan como por la ausencia de cambios en otras que entienden que se deberían retocar, como puede ser la de las instalaciones municipales, para intentar atraer más socios, o el ICIO y el IAE que, denunció, bonifica, por ejemplo, la contratación de trabajadores sin entrar a valorar el tiempo y las condiciones de esos empleos. Algo que, recordó, sí se hace en otros muchos.

«Su único objetivo es ir a las elecciones en una mejor correlación de fuerzas. Les importa un comino que la ciudad esté sucia, que haya un contrato en prórroga forzosa. En toda la legislatura no han cumplido ningún compromiso de poner impuestos a las grandes empresas», denunció.

También el PP, a través de su portavoz en esta ocasión, Sergio Montoya, calificó de «sorprendente que en toda la legislatura no se haya hablado de los precios públicos. Esto no es democracia, es una apisonadora». Una cuestión que no consideran baladí, ya que en Miranda ingresos, tasas y precios públicos suponen el 60% del presupuesto municipal, frente al 55% de la media del país. «Estos se tiene que cambiar». Sobre todo, porque en la época de crisis han sido los ciudadanos «los que han pagado los platos rotos».

Afirmación que no dudó Montoya en trasladar a números, ya que según sus cálculos, una familia media, con 4 miembros, «sufre una carga impositiva por parte del Ayuntamiento que pasa de los 2.500 euros al año». Cantidad en la que el IBI tiene un importante impacto. «La media por habitante es de 282 euros, cuando la de Madrid es de 255».

El impuesto de circulación, para el que no se llevó ninguna propuesta al pleno, entró en el debate, por superar, según apuntó Montoya, el precio de lo que se paga en más de la mitad de las capitales del país. Hasta el 70% se eleva el número si se vincula al coste de la grúa. La media nacional está en 98 y aquí se va a quedar en 118 euros. «Para pagar estamos en el club de los grandes, pero para servicios en el de los pequeños».

Opiniones no compartidas por Torres, que no dudó en calificar de «irresponsables» las intervenciones de la oposición tanto en el contenido como en las formas. «Hay que tener una visión conjunta y estamos aprobando una ordenanza de propuestas fiscales que va a tener verdadera incidencia directa en el bolsillo de los ciudadanos, pero sin poner en jaque el presupuesto 2019 a través de los ingresos».

Y una parte importante de ellos, reconoció, van vinculados al IBI, algo que no sería así si hubiera una correcta financiación de la administración local. Aún así, recordó que el tipo de ese impuesto no se ha podido tocar hasta 2016;por lo que se habían tratado de buscar otras fórmulas que influyeran en la cuantía a pagar, como el descuento del 5% por domiciliación. Ahora que es posible hacerlo, y el Catastro sigue sin conceder la realización de una nueva ponencia de valores, «se ha optado por aplicar un tipo más bajo que va a suponer un ahorro para los bolsillos de los mirandeses, manteniendo los ingresos municipales.

Por este concepto el Ayuntamiento prevé ingresar 9,8 millones. De momento, en este ejercicio se han ingresado 4,6 millones y están pendientes, antes de bonificaciones, otros 5,5. En 2017, con datos cerrados, se recaudaron 8,9.