La mirandesa Ángela Rucas abrirá Los Viernes del Castillo de Miranda

Miranda de Ebro. El mes de julio está ya al caer y es el tiempo que muchos mirandeses esperan para empezar a disfrutar con ... la oferta musical que llega a través de la programación de Los Viernes del Castillo que se desarrolla entre julio y agosto; una cita veraniega que se ha convertido en imprescindible y que este año arrancará con la actuación de la mirandesa Ángela Rucas.

El día 4 de julio la cantante, acompañada por el guitarrista Rubén Berraquero, ofrecerá un concierto teatralizado que va a presentar bajo el título 'Lo que un bolero se llevó'. Así es como comenzará la actividad definida por el concejal de Cultura, Carlos Diez Javiz como «un evento excepcional que se celebra en un marco incomparable que hace que podamos disfrutar de unas noche mágicas».

Antes de hacer referencia a las seis actuaciones a las que podrán acudir los mirandeses el concejal destacó que «poder tener este tipo de conciertos de modo gratuito al aire libre es algo que se realiza en pocas ciudades».

Este año van a ser seis los conciertos tres en cada uno de los meses y habrá opción de escuchar «rumba, boleros, swing, pop, música para diferentes gustos».

En la noche del 11 de julio se ofrecerá un tributo a El canto dl Loco, y lo hará la banda catalana Encanto de Loco. El día 18 la música de Swingtronics, un quinteto con voz, piano, saxo, trompeta y batería, fusionará sonidos de los años 50 del pasado siglo con modernas y rítmicas bases electrónicas.

Las tres fechas reservadas para los conciertos de Los Viernes del Castillo, en agosto, todos ellos al igual que en julio las diez de la noche, «con la apertura de puertas del CIMA media hora antes», son las de los días 1, 8 y 22.

El grupo madrileño Lo +indie va a rendir homenaje a grupos como Vetusta Mola, love of Lesbian, Supersubmarina o Izal, entre otros. En la siguiente cita, la del 8 de agosto se producirá un radical cambio de registro ya que en esa jornada le llegará el turno a la rumba catalana que llegará con el grupo Rumba Queens.

Para cerrar el programa que se ha preparado para Los Viernes del Castillo de este año, el día 22 se contará con Pink Cadillac Band, que se encargará de entretener al público con «versiones de éxitos nacionales e internacionales del pop rock desde los años setenta hasta la actualidad».

Recordó Diez Javiz que este año se volverá a contar con un bar en la explanada en la que se ofrecen los conciertos y que en caso de inclemencias meteorológicas «los conciertos se llevarán a la Fábrica de Tornillos».

Confía en que el tiempo acompañe y la lluvia no se autoinvite en ninguna de las jornadas porque, tiene claro que «el atractivo de Los Viernes del Castillo es su particular escenario. En otro lugar no es lo mismo, pero hay que tener alternativa».