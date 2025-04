El Mirandés se cuela en San Juan con Alfredo de Miguel como pregonero de la fiesta de Miranda

Las fiestas de San Juan del Monte están empezando ya a asomar, y prueba de ello es que ya se conoce quien será este año ... el pregonero. Para anunciar el comienzo de las fiestas la Cofradía va a contar este año con el presidente del Mirandés, con Alfredo de Miguel.

Como es habitual el secreto sobre el nombre de la persona elegida era absoluto, pero como al entrar en la sede de la Cofradía para escuchar a Carlos Calvo dar ese nombre a la prensa se vio que una bandera del Mirandés presidía la mesa ya quedaba poco espacio para la especulación. Hasta ese momento había sido «un secreto bien guardado que se ha mantenido porque nadie en la junta sabía quien iba a ser», apuntaba Calvo que dijo que le había pedido a su equipo que «este primer año me dejaran elegir. Lo tenía en la mente desde el primer día y ahí ha estado hasta este momento».

Incidió en que después de todas las alegrías que nos está dando el Mirandés en estos doce últimos años «con el equipo y llevando el nombre de Miranda por todo el mundo», no le cabía ninguna duda de que «Alfredo de Miguel es una persona merecedora de tener este reconocimiento».

El presidente rojillo argumentó que en el momento en el que su homólogo de la Cofradía le propuso convertirse en pregonero de las fiestas de San Juan «me hizo una particular ilusión. Es una satisfacción enorme poder ser quien pueda desear a todos los sanjuaneros que pasen una fiestas agradables».

Reconoció que un encargo como el que le acaba de llegar va a ser para él una novedad y dijo que pese a que «no soy muy dado a dar discursos, pero espero hacer lo mejor posible y con la mayor ilusión del mundo». No quiso dejar pasar el momento para «agradecer a la Cofradía y a Carlos en particular este detalle que ha tenido conmigo y espero ser merecedor del mismo».

La Cofradía y el Mirandés son, como se comentó en la rueda de prensa en la que se dio a conocer el nombre del pregonero dos de las instituciones que más calado tienen entre los mirandeses y que «tienen en común su sentido lúdico o de esparcimiento», y en estas fiestas van a estar íntimamente ligadas. Para Alfredo de Miguel «deben ir de la mano para muchas cosas», como lo van a hacer en esta ocasión.

Dijo Carlos Calvo que la situación en la que está ahora el conjunto rojillo no ha sido la razón por la que ha pensado en el presidente del Mirandés como pregonero. «Para nada, lo de este año es un sueño, y que no me despierten, pero los últimos doce años son más que brillantes. Es un reconocimiento que creo que ya se le debería de haber hecho y me parece que éste es el mejor momento».

El pregón y el fin de la Liga van a darse la mano, así que ya se sabrá cuál es la situación definitiva de los rojillos en esta temporada. Esta circunstancia va a estar presente, seguro, pero dijo De Miguel que «ese pregón no va a estar condicionado por cómo nos vayan las cosas en la Liga. San Juan no tiene que perder su protagonismo, para nada. A mí se me conoce por el fútbol, habrá supongo, un aúpa Mirandés, alguna pincelada dependiendo de cómo estemos en ese momento, pero el equipo no le puede quitar el protagonismo a la verdadera razón de ese pregón, que es la fiesta de Miranda, la gente de Miranda y que todo el mundo disfrute de San Juan».

Alfredo de Miguel no ha pertenecido nunca a una cuadrilla como tal, pero siempre ha vivido la fiesta «formando parte de una cuadrilla de amigos; era como se hacían las cosas hace muchos años y así las he pasado y las paso».

Le toca ahora ponerse a trabajar en la elaboración del pregón que escucharán los sanjuaneros y seguramente en él hablará de momentos de las fiestas que a él le llaman la atención. No desveló de momento nada sobre el pregón pero sí apuntó que para él el mejor momento de todas las fiesta de San Juan es «el ambiente que se vive en La Laguna, esa camaradería, ese darse de todo, es algo inigualable y es con lo que me quedo».