Miranda vuelve a «exigir» el fin del sufrimiento del pueblo palestino
Ayer se celebró la cuarta cacerolada para denunciar la situación que se vive en Gaza
María Ángeles Crespo
Viernes, 15 de agosto 2025, 00:00
El colectivo la Educación con Palestina volvió a convocar ayer –y seguirá haciéndolo hasta que acabe el conflicto–, por cuarto jueves consecutivo a la ciudadanía ... mirandesa para «denunciar y exigir» que se ponga fin al sufrimiento del pueblo Palestino. Con la cacerolada quisieron dejar claro que no quieren ser «cómplices del silencio» y que lo que hay que hacer es «despertar conciencias».
Antes de que se iniciara la sonora protesta se leyó un comunicado en el que se denunció que Israel está sumiendo a la población de Gaza «en un infierno de destrucción, sin ningún pudor y con absoluta impunidad».
Calificaron nuevo plan de ocupación postulado por Netanyahu con el que pretende desplazar a casi un millón de personas como «un nuevo horror» en las vidas de los gazaties., y apuntaron que «muchos prefieren morir a desplazarse una vez más en circunstancias deplorables, viéndose obligados a librar una lucha cruel e inhumana».
Insistieron en que nos encontramos ante un genocidio y que lo que no puede hacerse es mirar hacia otro lado por lo que exigieron «poner fin a la barbarie». Además pidieron al Gobierno «que ayude a romper el asedio , que firme un real decreto para el embargo total de armas a Israel , y que rompa todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel», porque entienden que «se trata de política, pero sobre todo de humanidad, y la humanidad que salvemos hoy será el legado que dejemos».
Así concluyeron el comunicado en el que ayer se hizo también una mención especial a la prensa después de que el pasado lunes murieran asesinados cinco periodistas, con lo que ya son 230 desde octubre de 2023.
Las cazuelas se dejaron oír y fue la manera en la que Miranda mostró su solidaridad con el pueblo palestino. Volverán a sonar el próximo jueves.
