El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Se volvieron a citar para el próximo jueves. E. C.

Miranda vuelve a «exigir» el fin del sufrimiento del pueblo palestino

Ayer se celebró la cuarta cacerolada para denunciar la situación que se vive en Gaza

María Ángeles Crespo

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:00

El colectivo la Educación con Palestina volvió a convocar ayer –y seguirá haciéndolo hasta que acabe el conflicto–, por cuarto jueves consecutivo a la ciudadanía ... mirandesa para «denunciar y exigir» que se ponga fin al sufrimiento del pueblo Palestino. Con la cacerolada quisieron dejar claro que no quieren ser «cómplices del silencio» y que lo que hay que hacer es «despertar conciencias».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  2. 2 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  3. 3 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  4. 4

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  5. 5 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas mañana viernes
  6. 6

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria
  7. 7 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  8. 8 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  9. 9 Ken Follett: «La gente recordará nuestra época y pensará en lo estúpidos que fuimos»
  10. 10 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda vuelve a «exigir» el fin del sufrimiento del pueblo palestino

Miranda vuelve a «exigir» el fin del sufrimiento del pueblo palestino