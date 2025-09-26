Miranda verá como se aúna deporte, cine y feminismo, para denunciar y avanzar

No puede negarse que gracias a los éxitos deportivos de selecciones como la de fútbol el deporte femenino tiene algo más de visibilidad en los ... últimos tiempos, pero no es menos cierto que esa circunstancia es siempre muy efímera y se suele ver solapada por otros 'logros', probablemente de menor calado de deportistas hombres. No hay más que ver el poco tiempo ha estado en candelero María Pérez, doble oro en marcha en el Mundial de atletismo.

Esto ha ocurrido hace menos de una semana y sigue siendo algo que todo el mundo normaliza. Y si pasa en estos tiempos en los que parece que cuando menos entre los amantes del deporte nombres como Amaya Valdemoro, Lidia Valentín o Aitana Bonmatí, no resultan extraños, qué no pasaría hace años. De esa discriminación y maltrato se habla en la película documental 'Hijas de Cynisca' que este martes podrá verse en la Casa de Cultura como una de las actividades formativas organizada por la concejalía de Igualdad. Por la mañana el pase será para escolares y por la tarde, a las 18.00 horas para el público en general.

Se contará con la presencia de su productora y directora, Beatriz Carretero que participará en los coloquios tras las proyecciones.

El deporte, el cine y el feminismo son tres de las pasiones de la autora que, conocedora de la situación quiso poner de manifiesto con este trabajo «la desigualdad de género en el deporte por la diferencia de sueldos, patrocinios, recursos, becas o premios, la falta de visibilidad en los medios de comunicación, y cuando se visibiliza, la cosificación que se hace de la mujer deportista, o el lenguaje sexista que se emplea». Es por lo tanto una denuncia de las situaciones de desigualdad y discriminación que han sufrido las protagonistas de la película –y eso que son todas deportistas de élite–, sino que con 'Hijas de Cynisca' «se busca dar propuestas, conclusiones e ideas para poder cambiar las cosas y conseguir esa igualdad real en el mundo del deporte, que en el fondo no es más que un reflejo de lo que ocurre en la sociedad».

La película se hizo en 2019 y tal y como argumenta Carretero si seis años después sigue proyectándose para dar pie a debates sobre la situación de la mujer «esto demuestra lo necesaria que sigue siendo, y que las cosas han cambiado muy poquito. Se ha avanzado en que deportistas, entrenadoras y federativas hayan perdido el miedo a hablar, y han cambiado cosas en cuanto a referentes, ya que hay mujeres que lo son para niñas y niños, pero a día de hoy el avance es muy pequeño y a mí como mujer se me rompe el alma al comprobarlo».

Beatriz Carretero lleva muchos años exhibiendo su película y desde 2019 y hasta hoy con lo que se encuentra es con «la emoción del público. Es una película que les hace reflexionar y enfadarse» y, también percibe «indignación porque la mayoría de la gente dice que no se podía imaginar que en el mundo del deporte ocurriesen estas cosas. Pasa en todos los ámbitos, pero en el deporte está mucho más invisibilizado y en muchísimo más vejatorio».

En 'Hijas de Cynisca' queda patente que muchas hacen su trabajo sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, que ganan campeonatos y no tienen premios económicos, o que sus entrenamientos quedan relegados en tiempo al que les dejan los chicos. En los debates también se pone de manifiesto que, por sangrante que sea la situación, es algo «que se tiene muy normalizado y que no se es consciente de ello».

Apariciones efímeras

Los éxitos últimamente suelen tener hueco en los medios pero incide Beatriz Carretero en que pese a que ahora es habitual que se hagan eco de ellos «pero se les da bombo cuando se gana una medalla en las primeras horas, pero luego desaparecen otra vez. Y eso si tienen la suerte de que se les nombre porque por ejemplo el waterpolo femenino lo ha ganado absolutamente todo y no aparece por ningún sitio. Hoy en día sigue siendo más importante el fichaje masculino del momento, y esto hay que cambiarlo». Y es lo que ella pretende con esta película que «por desgracia» no pierde actualidad. Se ha avanzado algo pero «queda mucho por hacer».

Si en el futuro pudiera hacerse una secuela en la que se vieran los testimonios de las protagonistas de la película documental como un mal recuerdo, como algo propio del Nodo, seguro que Beatriz Carretero estaría dispuesta a dirigir la que en ese caso podría llevar por título 'Nietas de Cynisca'.