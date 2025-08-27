Miranda valorará asumir Plaza del Mercado 5 si otra administración construye vivienda pública

La sociedad inmobiliaria Coral Homes, propietaria de Servihabitat y participada por CaixaBank y el fondo Lone Star, contactó en julio con el Consistorio mirandés para ... responsabilizarse del derribo del inmueble número 5 de Plaza del Mercado así como de la conservación de la muralla medieval incrustada en el edificio. La propiedad ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto de demolición así como de la propuesta formal y volumétrica de integración de edificio en la muralla y entorno, y ya ha avisado al ente municipal de que no entregará toda la documentación antes de la primera semana de octubre.

En este escenario, desde la Concejalía de Urbanismo liderada por Guillermo Ubieto, visiblemente satisfechos tres haber desbloqueado un proceso que encadenaba varios años paralizado, ahora analizan las diferentes ventanas de oportunidad que se abren.

«Además del derribo parcial del bloque en ruina, tienen que hacer un proyecto que marque cómo se deberá de construir en el día de mañana en caso de que se quiera llevar a cabo una obra en la parcela. Integrando la propia muralla dentro de la estructura que se haga con el nuevo edificio», celebran.

Para llevar a cabo estos trabajos en el inmueble del Casco Histórico de la ciudad, plantean dos opciones diferentes. «El Ayuntamiento debe valorar las dos; si seguir adelante con el proceso tal y como marcha hasta ahora, con la propiedad asumiendo el derribo del edificio y la conservación de la muralla medieval, valorados en unos 150.000 euros; o estudiar la posibilidad de la cesión del número 5 de Plaza del Mercado y que el Consistorio asuma el coste de estos trabajos».

La segunda alternativa, «más remota», exigiría como condición sine qua non llegar a un acuerdo con otra administración para que emprenda la construcción de vivienda pública en el mismo espacio. «Necesitaríamos llegar a un acuerdo con otra administración, véase la Junta de Castilla y León, para que se construya vivienda pública en esa parcela. No vamos a asumir un solar para tener un solar, el Ayuntamiento ahora mismo no tiene capacidad para promocionar vivienda pública, no hay liquidez para ello. Podríamos capear el coste del derribo y la conservación si llagáramos a un acuerdo con otra administración para que levantara vivienda pública, pero es una opción que hay que estudiar y discutir en el seno del equipo de Gobierno», aclara el titular de Urbanismo.

Es decir, el Consistorio sólo valoraría asumir los cerca de 150.000 euros a los que pueden ascender el derribo del edificio y la conservación de la muralla medieval si otra entidad pública acepta levantar vivienda pública. «Como ejemplo ficticio, pon que se construyeran nueve viviendas y dos lonjas, que el Ayuntamiento se quedase con las dos lonjas y una vivienda y el resto lo dedicara la Junta, u otra administración, al alquiler social o la venta pública. Entonces sí sería una fórmula a valorar, aunque es bastante remota».

Opciones

El inmueble de Plaza del Mercado 5 cuenta con un trozo de muralla medieval incrustada, patrimonio protegido que llegó a medir entre 8 y 10 metros de altura, lo que sólo permite una demolición parcial de la construcción.

Asimismo, tras el derribo del edificio declarado en ruina, se deberá colocar una estructura de protección de la muralla. Los pasos que se están dando «son una muy buena noticia para la ciudad. Es una zona de Miranda que necesita un impulso y que sufre a la hora de fijar población. Ahora hemos conseguido que los propietarios se comprometan a derribar un edificio en ruina que está bastante deteriorado, respetando un trozo de patrimonio histórico y recuperaremos un espacio valioso».