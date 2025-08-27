El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La propiedad ya ha avisado de que no entregará el proyecto de demolición antes de la primera semana de octubre. Avelino Gómez

Miranda valorará asumir Plaza del Mercado 5 si otra administración construye vivienda pública

La inmobiliaria Coral Homes ya adjudicado la redacción del proyecto para el derribo parcial del bloque y la conservación de la muralla

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:03

La sociedad inmobiliaria Coral Homes, propietaria de Servihabitat y participada por CaixaBank y el fondo Lone Star, contactó en julio con el Consistorio mirandés para ... responsabilizarse del derribo del inmueble número 5 de Plaza del Mercado así como de la conservación de la muralla medieval incrustada en el edificio. La propiedad ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto de demolición así como de la propuesta formal y volumétrica de integración de edificio en la muralla y entorno, y ya ha avisado al ente municipal de que no entregará toda la documentación antes de la primera semana de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  3. 3 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  4. 4 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  5. 5 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  6. 6 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  9. 9

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  10. 10

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda valorará asumir Plaza del Mercado 5 si otra administración construye vivienda pública

Miranda valorará asumir Plaza del Mercado 5 si otra administración construye vivienda pública