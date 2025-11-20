Miranda urge a la Junta la protección de sus lagunas y fondos para preservarlas

Cuando se habla de la riqueza natural todo el mundo piensa en San Juan, La Picota o el Ebro pero la ciudad cuenta con varios ... humedales que constituyen el hábitat de especies protegidas. El pez fraile, el visón europeo o decenas de anfibios conviven con nosotros sin que nos percatemos de su presencia. Garantizar su supervivencia es un deber ya que algunas están en peligro de extinción.

Por eso la concejalía de Medio Ambiente solicitó a la Junta la inclusión de algunos espacios en el catálogo regional de zonas húmedas de especial interés, una red creada hace más de treinta años con el objetivo debrindar protección legal a estos singulares parajes.

Pero transcurridos casi dos años desde la solicitud, no hay noticias de la administración regional, un silencio que sorprende a María Cueva porque fue la propia Junta, en una reunión, la que abrió la puerta a esta posibilidad.

En todo este tiempo, a pesar de la insistencia de la edil, no ha habido avances, así que Cueva volverá a la carga y solicitará una reunión con los técnicos regionales para abordar nuevamente la situación de las lagunas de Las Californias, Los Corrales y Bayas. La primera no es una laguna freática sino que se abastece principalmente de las precipitaciones de lluvia, pero alberga varios ejemplares de caludium mariscus, una variedad de junco poco común en la provincia. En Los Corrales el humedal salió a la luz tras la explotación de las canteras mientras que laguna de Bayas tenía todas las papeletas para ser incluida dentro del catálogo por ser la de mayor valor ecológico.

Figurar en esa lista no solo brinda protección legal sino que «es imprescindible para acceder a algunas ayudas que favorezcan su conservación», asegura Cueva, que tiene en mente desde hace tiempo diversas actuaciones que están frenadas por la falta de fondos.

La concejala está convencida del potencial del humedal de Bayas, opinión que también secundaron en su momento desde la Junta, pero no se ha vuelto a saber nada de pasar a engrosar un registro en el que aparecen cerca de 300 zonas en todo Castilla y León. Esos lugares son los destinatarios de los principales programas de preservación, por lo que Miranda tiene claro que el futuro de sus humedales pasa por conseguir la protección.

Suelta de aves

Entre los puntos que se pusieron sobre la mesa en la reunión mantenida hace casi dos años entre Medio Ambiente y la Junta, estaban otros dos proyectos ambiciosos. Uno era la recuperación de Cabriana, pero no como espacio de recreo, sino como «ecosistema autóctono», explica Cueva, es decir, que el objetivo es plantar flora y fijar población de aves y mamíferos para que luzca un aspecto más propio de una ribera de río, aprovechando que Ibedrola no tiene planes a corto plazo en esos terrenos. También se barajaba la posibilidad de crear lagunas artificiales para favorecer la reproducción de anfibios en los puntos en los que se acumula más agua de lluvia y que Miranda colaborase con el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS).

«El término municipal cuenta con ecosistemas propicios para que esas especies encuentren un nuevo hogar, desde el Ebro y el Oroncillo hasta los montes del entorno», valora Cueva, que cree que este programa ofrece además una gran posibilidad de generar conciencia ambiental entre la ciudadanía y complementaría otras iniciativas que se han desarrollado en los últimos años como la recuperación de aves rapaces nocturnas creando las condiciones óptimas para que vuelvan a anidar en los habitats urbanos mediante la colocación de cajas nido.