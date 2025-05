Miranda tramita la extracción de grava en 45.000 metros cuadrados de Guinicio

La comarca mirandesa sumará otra actividad extractiva ya que la misma empresa que opera en Suzana está tramitando un nuevo proyecto en el paraje conocido ... como La Llana. Concretamente la firma quiere explotar los recursos de zahorra y grava de una extensa superficie ubicada entre Guinicio y Santa Gadea.

El proyecto ya está en manos de la Junta, que es la administración competente para la concesión de permisos de este tipo de explotaciones. Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se ha abierto el periodo de información pública relativo al estudio de impacto ambiental. Al ser una industria extractiva, la administración regional está obligada a abrir un expediente que puede ser examinado en el servicio territorial de Industria, Comercio y Economía. Si no hay alegaciones, la empresa tendrá luz verde para continuar con su idea.

Canteras Guinea es una firma dedicada a la extracción de áridos de gran calidad para la construcción con muchos años de experiencia en el sector. El objetivo ahora es extender su actividad a tres parcelas ubicadas en La Llana. En total, el proyecto afecta a más de 45.000 metros cuadrados.

A pesar de los recelos que este tipo de iniciativas suelen generar entre la población por el impacto visual y ambiental, no parece que la empresa vaya a encontrar oposición entre los vecinos de Guinicio. En el pueblo hace tiempo que saben de la intención empresarial, y por experiencias pasadas, creen que la localidad no se verá afectada. «No tenemos ningún problema porque hablamos de parcelas que están alejadas de las viviendas», asegura César Páramo, alcalde de la pedanía, que recuerda que no es la primera vez que se produce una actividad similar en el entorno.

Y es que según se le ha transmitido al responsable de Guinicio, la idea no es que sea una cantera permanente sino que lo que se pretende es extraer durante un tiempo todos los recursos de grava y zahorra, para posteriormente, restituir al paraje a su estado natural, dejando que vuelva acrecer la vegetación para que luzca un aspecto similar al actual. De esta forma, se minimiza mucho el impacto de la actividad extractora.

Las parcelas en las que está interesada Canteras Guinea son aptas para la agricultura aunque «no son muy fértiles», reconoce Páramo, que al igual que el resto de sus vecinos, está acostumbrado a convivir con los camiones de la empresa en sus carreteras ya que la firma opera desde hace mucho tiempo en el entorno de Suzana «sin que nadie se haya quejado nunca de nada».

La extracción de zahorra y grava, es un proceso esencial en la industria de la construcción, ya que estos áridos se utilizan en la elaboración de hormigones, morteros, capas de firme, rellenos y en el acondicionamiento de caminos.

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del periodo de información pública del estudio de impacto ambiental es el paso previo a que la empresa pueda comenzar su actividad en los terrenos que ha adquirido. La normativa establece que hay que someter a examen público el proyecto.