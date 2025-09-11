Cuando en Miranda la tradición coral se mezcla con el folk

La música local estará más que presente durante estas fiestas patronales. 'Noites de Orfeón e Meigas', es el título bajo el que se ha bautizado ... al concierto que tendrá lugar hoy a las 22.45 horas en la calle Cantabria con las dos agrupaciones musicales como protagonistas. Tanto el Orfeón Mirandés José de Valdivielso como el grupo de fusión-folk NoRem compartirán escenario y ofrecerán un espectáculo considerado por ambas partes como «atractivo y dinámico para todo tipo de públicos».

La idea inicial nace por parte del director del Orfeón, Héctor Mirumbrales, en su búsqueda de hacer algo diferente a lo habitual con motivo de la celebración del 75 aniversario del coro. Fue entonces cuando sugirió a Noites la idea de incorporar las voces corales a sus canciones, como si de un instrumento más se tratase. «Queríamos plantear algo distinto y buscamos artistas mirandeses para llevarlo a cabo. Elegimos a NoRem porque nos gustó especialmente el sonido de su último álbum», afirmaba Mirumbrales.

Confiesa además que se lleva trabajando en el proyecto desde diciembre del año pasado y que se contará con más de sesenta artistas mirandeses, incluyendo voces, instrumentos, escenografía y producción. El objetivo de ambas formaciones es poder ofrecer al público una noche mágica por medio de un espectáculo visual y auditivo. Héctor Jorrín, cantante de Noites, asegura que «hay un guión elaborado con el que contaremos una historia sobre la ciudad de Miranda y los orígenes gallegos del grupo». Tampoco se olvida de reconocer el gran trabajo del director del Orfeón, Héctor Mirumbrales para poder sacar el proyecto adelante. «Ha tenido la difícil labor de adaptar nuestras canciones a las voces del coro y en el primer ensayo consiguió que se me pusieran los pelos de punta».

Ampliar Javier Alonso

Por su parte, la concejala de Fiestas, Montse Cantera, no dudó en decantarse por el proyecto local cuando se le propuso. «Le encantó la idea y apostó por nosotros», admite Jorrín.

Para todos los públicos

El concierto ha sido diseñado para que todo tipo de personas puedan disfrutar al máximo de la experiencia. Por una parte, se cuidarán especialmente las medidas de accesibilidad y se contará con la presencia en directo de una intérprete de lengua de signos, con el objetivo de acercarse a aquellas personas con discapacidad auditiva o de movilidad.

Por otro lado, se grabará el espectáculo gracias a la empresa local Miranda HD, lo que permitirá conservar un momento histórico para aquellos que no puedan asistir al evento. «Es algo que ya hemos hecho y salió muy bien», afirmaba el propio Jorrín.

La colaboración entre ambas formaciones musicales incluirá arreglos inéditos, una puesta en escena especialmente cuidada y muchas sorpresas que no se desvelarán hasta esta noche. Tanto la fuerza coral del Orfeón como el estilo inconfundible de Noites de Rock e Meigas harán de la noche del 12 de septiembre toda una celebración de la música, la cultura y el talento local.