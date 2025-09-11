El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
El Orfeón y NoRem ensayando juntos. Javier Alonso

Cuando en Miranda la tradición coral se mezcla con el folk

El Orfeón Mirandés 'José de Valdivielso' compartirá escenario con el grupo Noites de Rock e Meigas esta viernes en la calle Cantabria

Javier Alonso

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:45

La música local estará más que presente durante estas fiestas patronales. 'Noites de Orfeón e Meigas', es el título bajo el que se ha bautizado ... al concierto que tendrá lugar hoy a las 22.45 horas en la calle Cantabria con las dos agrupaciones musicales como protagonistas. Tanto el Orfeón Mirandés José de Valdivielso como el grupo de fusión-folk NoRem compartirán escenario y ofrecerán un espectáculo considerado por ambas partes como «atractivo y dinámico para todo tipo de públicos».

