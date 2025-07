Miranda sustituirá los cerezos de Ronda que se sequen por otra variedad más adecuada

La temporada de cerezas llena de fruta y tiñe todos los años las aceras de Ronda del Ferrocarril entre la estación de autobuses y la ... unión con Carretera de Logroño. Demostrando que no es la especie más idónea para plantar en el lugar elegido. Pero ya no hay nada que hacer, más allá de reforzar la limpieza y garantizar que en el momento que algún ejemplar se seque va a ser sustituido por otro más adecuado a la zona y que requiera menor mantenimiento.

Es uno de los aspectos que se incluirá en la ordenanza de protección que acompañará al plan de arbolado que Medio Ambiente tiene previsto contratar el próximo año. Antes, en este mismo ejercicio, está pendiente encargar la realización de un inventario de arbolado, una tarea para la que en el presupuesto municipal se reservaron 30.000 euros en gasto corriente.

La concejala del área, María Cueva, confía en que se pueda contratar la tarea el próximo mes para que esté listo el trabajo de cara a 2026, cuando se quiere encargar el plan de arbolado que tomará como punto de partida ese inventario. Se busca contar un estudio detallado del arbolado que hay en la ciudad, discriminando por zonas, por su estado de salud, si se ajustan por sus características a la zona en la que están, además de proponer soluciones y hojas de ruta a seguir para subsanar todos los errores.

Parte de ellos se derivan del hecho de que «hasta hace no muchos años cuando se hacía una obra no se preguntaba a parques y jardines qué plantar. Se indicaba en el proyecto qué especie se iba a poner pero no se consultaba a Medio Ambiente y de ahí los problema que nos encontramos». Y ante ellos la única solución pasa por limpiar.

Pero también quiso aclarar Cueva que no en todos los casos que la superficie que cubre un árbol esté sucia o pegajosa no es por el ejemplar en sí, sino por el pulgón, que suelta una melaza que es la que ensucia las calles. «Estamos aplicando tratamientos para ver cuál resulta efectivo para la eliminación, pero es un problema recurrente todos los años en todos los sitios. Este año, además, como ha llovido mucho en primavera, hay más».