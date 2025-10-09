El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Como cada jueves ha habido una nueva cacerolada. A. G.

Miranda suena en favor de Gaza

Se condenó un exterminio injustificable

M. A. C.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:51

Comenta

El colectivo la Educación con palestina volvió a reunir ayer a los mirandeses para dar voz a los gazatíes con una nueva cacerolada. Como cada ... jueves, se leyó un comunicado y se apuntó que «ningún hecho es suficiente para justificar el exterminio de un pueblo». Ante la proximidad de la fecha del aniversario del comienzo de la guerra se puso el acento en que «esto no comenzó hace dos años, comenzó mucho antes, en forma de ideología política, de sionismo, una forma de nazismo que campa a sus anchas». También se habló sobre «el mal llamado plan de paz» y se abundó en que la sociedad civil «está despertando», y es la que está removiendo conciencias. Los convocantes de la cita de ayer anunciaron que Miranda se unirá el próximo miércoles a las manifestaciones por Palestina. Será a las ocho de la tarde y partirá del parque Antonio Machado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  6. 6 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda suena en favor de Gaza

Miranda suena en favor de Gaza