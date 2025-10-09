Miranda suena en favor de Gaza

M. A. C. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El colectivo la Educación con palestina volvió a reunir ayer a los mirandeses para dar voz a los gazatíes con una nueva cacerolada. Como cada ... jueves, se leyó un comunicado y se apuntó que «ningún hecho es suficiente para justificar el exterminio de un pueblo». Ante la proximidad de la fecha del aniversario del comienzo de la guerra se puso el acento en que «esto no comenzó hace dos años, comenzó mucho antes, en forma de ideología política, de sionismo, una forma de nazismo que campa a sus anchas». También se habló sobre «el mal llamado plan de paz» y se abundó en que la sociedad civil «está despertando», y es la que está removiendo conciencias. Los convocantes de la cita de ayer anunciaron que Miranda se unirá el próximo miércoles a las manifestaciones por Palestina. Será a las ocho de la tarde y partirá del parque Antonio Machado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro