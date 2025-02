Miranda sube a los 5.895 metros para recaudar fondos

Miranda de Ebro. Tiene claro que repetiría pero no ahora. La mirandesa Alba de Juana acaba de regresar del Kilimanjaro y aún está procesando todo ... lo vivido en la cumbre más alta de África, a la que ascendió en grupo, con el objetivo de recaudar 200.000 libras para el proyecto de mejora del acceso al Hospital Infantil de Birmingham; y, con su aventura, prácticamente lo han conseguido. La pasada semana ya tenían 180.000 y seguirán recibiendo donaciones durante dos meses más.

El objetivo económico está casi alcanzado y el personal, más que superado, tanto para Alba como para el resto del grupo, ya que los 28 que componían la expedición consiguieron hollar la cita. Se sobrepusieron a las dificultades de la travesía sin dejar a nadie atrás, apoyándose unos a otros en los momentos de debilidad, y tiene claro que fue así porque ya eran un grupo compacto, con muchas horas de entrenamiento a sus espaldas antes de llegar.

Aún así reconoce que tanto para el cuerpo como para la cabeza la experiencia ha sido «algo bestial» y le ha permitido darse cuenta de que «si nos rodeamos de expertos que son capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos, podemos superar muchos de nuestros propios límites, esos que están en nuestra cabeza». Lo comprobó cuando a pocas horas de llegar a la cima estuvo a punto de darse por vencida pensando que su cuerpo no le iba a responder, pero la certeza infundida por su guía de que tenía fuerzas más que suficiente le dio la inyección de energía que necesitaba para continuar y llegar a la meta, demostrando que tenía razón.

Pero no fue la barrera mental la que tuvo que sortear la única no inglesa del grupo. Ya salió de Birmingham con anginas y tomando antibióticos, las pastillas contra la malaria la sentaron mal, sufrió su alergia al polvo –de la que ya no se acordaba– en la fase alta de la montaña, en la de desierto, antes de llegar a la cota con nieve, y su corazón se aceleró durante una de las etapas en las que recorrieron un sendero junto a un profundo barranco haciendo frente a su miedo a las alturas. Todo ello sumado a la altitud y al cansancio. Aún así, tiene más que claro que la experiencia ha merecido al pena.

«Ha sido alucinante porque lo hemos conseguido todos y el Kilimanjaro lo hacen el 60% de los que lo empiezan», recordó. Ellos eligieron la ruta Lemosho, más técnica y más larga, pero que incluye ascenso y descenso en el mismo día para aclimatarse a la altitud. Yes que la cima está a 5.895 en el pico Uhuru.

Así que con la vista en ese punto, tocó medir bien las fuerzas y tratar de descansar lo máximo posible. Aunque ello pasara por aislarse por momentos del grupo y permanecer en soledad en la tienda recuperando energía. Para ella, la única para la que el inglés no era su lengua nativa, ya tener que hablar y pensar en otro idioma suponía un gran esfuerzo en ese momento, pese a llevar muchos años viviendo allí. «Se les hacía raro, porque soy una persona muy sociable, pero el esfuerzo de estar al límite y estar escuchando dialectos en inglés, se me hacía mucho. Necesitaba resetear para estar recuperada para el día siguiente» y seguir avanzando por la montaña.

Reconocimiento

Entorno natural que, pese a seguir siendo una gran urbanita, empieza a valorar. «He aprendido lo que es la naturaleza y el monte. No puedo decir que lo disfrute, pero sí que me gusta ver cómo lo hacen los demás. Disfruto de la experiencia en común». Y es que subir al Kilimanjaro ha sido la etapa final de un proyecto que le ha permitido compartir mucho tiempo con el equipo durante todo un año y mentalizar a la gente de lo que se hace en el hospital para el que recaudan fondos. Un trabajo al que también han dado visibilidad con su escalada, que ha sido apoyada por la BBC, actores y empresarios. «La campaña de marketing ha sido muy potente».

Además, en unos días van a ser galardonados con el premio héroes de la fundación que gestiona todos los hospitales de la región de los Midlands Occidentales. «Todos los años reconoce a 100 personas y entre ellas vamos los 28 del Kilimanjaro», zanjó.