Miranda sigue pendiente del caso de Marisa Villaquirán

El Grupo Feminista Mujeres en la Calle se ha reunido con el Delgado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Jorge Sen Vélez, en Valladolid, ... para abordar la situación en la que se encuentra el operativo con el que se retomó la búsqueda de Marisa Villaquirán Medina a principios de este año.

En el encuentro, representantes del colectivo trasladaban la inquietud ante la posibilidad de que la investigación se paralice de nuevo, después de que no diera resultado el despliegue policial para dar con los restos de Marisa Villaquirán en la iglesia Evangélica de la calle Las Escuelas, tras hallar nuevas pistas que hacían suponer dónde se hallaban los restos.

Pero que el último intento de localización de esta mirandesa no haya dado frutos hasta el momento, no significa que no lo pueda hacer en el futuro, ya que el delegado transmitía a las componentes de Mujeres en la Calle que «la investigación continúa abierta y que así seguirá, asegurando que ante cualquier indicio o prueba que les llegue, pondrán todos lo que medios que sean necesarios para continuar con la búsqueda de los restos de Marisa y esclarecer que la ocurrió», explicaban.

Se resolvía así el temor de colectivo de que el caso prescriba, ya que tanto Nicanor Jorge Sen como el Jefe Superior de Policía, Jesús del Álamo, confirmaban que «tanto policial, como judicialmente la investigación seguiría hasta conseguir el resultado deseado».

Un compromiso que públicamente manifestaban que desean y esperan que se cumpla para que «el caso de Marisa Villaquirán Medina no quede en el olvido, no se diluya con el tiempo y podamos más pronto que tarde encontrar respuesta a esa pregunta que resuena en nuestra ciudad desde hace más de 20 años ¿Dónde está Marisa?»