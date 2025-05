Miranda tiene seis metros más largos del mundo

Nunca seis metros han sido un recorrido tan largo. Y es que la construcción de la acera perimetral del albergue de mujeres da para escribir ... un libro. La instalación lleva cuatro años finalizada y amueblada, a la espera solo de una obra menor que no debería representar ningún problema, pero que acumula más retraso que los grandes proyectos. Lo peor es que no tiene solución a la vista ya que hace mucho que ha encallado en un laberinto administrativo en el que nadie quiere asumir su responsabilidad.

La situación roza lo esperpéntico. Primero se sacó a licitación por un importe que rondaba los 4.600 euros, pero al quedar desierto el contrato, se decidió encargar su ejecución a la brigada municipal. La carga de trabajo del departamento fue dilatando los plazos, argumentando siempre que había que dar respuesta a las necesidades más urgentes del día a día, pero resulta incomprensible que en cuatro años, nunca se haya fijado como prioritaria una acera que permitiría abrir un espacio para que pernocten las mujeres transeúntes, servicio del que carece la ciudad y que obliga a derivarlas a una pensión.

Durante la etapa de Adrián San Emeterio al frente de la concejalía de Servicios, el tema fue quedando relegado en el cajón. Guillermo Ubieto lo ha heredado, y pese a que inicialmente manifestó su voluntad de ponerse manos a la obra con celeridad, hemos llegado al ecuador de la legislatura sin avances. Ante la poca predisposición de la brigada, se barajó contratar a una empresa externa. Sin embargo el presupuesto no recoge una partida específica para hacer frente a ese gasto.

Si finalmente no se hace la acera con personal propio, la responsabilidad ya no sería de la concejalía de Servicios sino de Obras, con lo que el tema volvería a manos de San Emeterio. Pero mientras que los dos departamentos se pasan la pelota, Servicios Sociales aguarda para poder disponer de una instalación que le otorga muchas más posibilidades y que es fruto del acuerdo presupuestario alcanzado con Ganemos hace dos legislaturas. Por este motivo, el concejal Pablo Gómez ha vuelto a pedir a sus compañeros de equipo de gobierno que se aclare que concejalía tiene que asumir la realización de la acera y que si al final se contrata la obra a una empresa externa, se den los pasos para que el procedimiento no se siga dilatando.

La realidad es que el albergue sigue sin poder inaugurarse cuatro años después cuando en su momento se optó por un edificio prefabricado para agilizar los plazos. La inversión total ascendió a 42.000 euros, cantidad que permitió habilitar una dependencia con dos dormitorios, baño, comedor y cocina, que tiene capacidad para atender a cinco personas.

Para servicios Sociales, su puesta en marcha supondría un paso de gigante en el trato que se brinda a las mujeres sin techo, ya que ahora tienen que ser derivadas de urgencia a alojamientos hoteleros pero que no pueden participar de programas de reinserción al no pernoctar más que tres días en la ciudad.

En los últimos años, Cáritas atendió a una media inferior a diez mujeres, una cifra baja y que ha llevado al colectivo a plantearse que la nueva instalación podría tener otra utilidad al menos de forma temporal.

Su idea es que si se inaugura, acoja inicialmente la Unidad de Mínima Exigencia para poder acometer en ella las necesarias obras de reforma y posteriormente ya se habilite con la finalidad para la que fue construida, para acoger a mujeres que no tienen lugar para pasar la noche. Pero toda propuesta queda en papel mojado ante la inmovilismo municipal.

La aceras perimetral ha quedado relegadas a un segundo plazo, en uno de los casos más surrealistas de los últimos tiempos. Parece difícil de explicar que una instalación nueva, que ha requerido un desembolso a las arcas públicas y que permitiría brindar un mejor trato a un colectivo vulnerable, no se pueda ni siquiera inaugurar por falta de voluntad política.