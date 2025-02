Miranda saldrá a reivindicar la cultura de calle

Ocho fueron los músicos mirandeses que en 2023 decidieron dar forma a la Charanga Txipirones. Miles de viajes, ensayos y actuaciones después, los mirandeses quieren salir de ruta por su ciudad para celebrar con los suyos y reivindicar la cultura de calle. El motivo, el ... duodécimo aniversario de la formación, la razón por la cuál el sábado, 29 de marzo, nuestra ciudad se inundará de música de charanga durante más de diez horas.

«En cuanto al programa, no podemos desvelar mucho todavía. Habrá más de diez horas de música en directo por toda la ciudad, un pase por la mañana, otro por la tarde y queremos cerrar la jornada con otra actuación por la noche. Vendrán cuatro charangas de la nuestra provincia y lo iremos anunciando poco. En redes iremos soltando horarios, rutas y sorpresas», avanzan los organizadores.

A día de hoy, la familia txipirona está conformada por 16 personas, el doble que en los inicios, «hemos tocado en infinidad de municipios, sobretodo en comunidades del entorno, pero también llegando a sobrepasar las fronteras nacionales rumbo a Francia. San Juan no tiene comparación, pero San Pedro y San Pablo en Burgos, y las de Villarcayo también son la bomba. La Blanca, Ampuero, Medina de Pomar; hay infinidad de ellas. Cada año intentamos mejorar, el 2024 fue nuestro mejor año y llegamos a 90 actuaciones, una cifra muy importante para una charanga que no se dedica en exclusivo a ello», aseguran.

Volviendo a la fiesta del 12º Aniversario, cabe destacar que «estamos dedicando mucho esfuerzo y muchos comercios locales están apoyándolo de manera desinteresada. Esto, al ser gratis para el público, necesita de un pequeño apoyo de otros agentes de la ciudad a los cuáles estamos más que agradecidos. Es un regalo por y para Miranda».

Y es que el objetivo principal no es otro que reivindicar la cultura de calle. «Sabemos que en esta ciudad hay mil festivales de música, tenemos mogollón de vida cultural y musical, pero lo bueno que tienen las charangas es que no tienen nicho de mercado. Valen para cualquier público, todo el mundo se puede sentir representado y se adapta a cualquier escenario. Será una jornada para pasarlo con amigos, familiares y seres queridos».

Creen que el acto se erige incluso en un atractivo turístico para la ciudad, «lo hemos visto en otros municipios y puede ser que atraiga gente de fuera», ya que el mundo de las charangas «es muy divertido y nadie se lo piensa a la hora de echar una mano. Va a ser un día genial, estamos hablando con el Ayuntamiento para ver si pueden colaborar pero no hay nada cerrado».

Único

Lo fácil es hacer el décimo o el decimoquinto aniversario, pero «somos diferentes y nos hizo gracia celebrar el duodécimo. Hace dos años, en el décimo, lo que hicimos es cambiar la imagen de la charanga por completo, logo y equipación. Siempre nos ha distinguido arriesgar. Nuestro ascenso, en cuanto a popularidad y número de fechas anuales, ha sido enorme desde entonces. Hemos mejorado en cuanto a calidad, pero también en imagen y posicionamiento».

Txipirones apuesta por celebrar un día de fiesta con amigos charangueros y que Miranda sea parte de ello. «Es algo que nunca se ha hecho en Miranda, es una fiesta de charangas, sin importar el motivo». Un día especial y efímero, que no se repetirá. «Hay que darle importancia a una formación que no se ve más allá de San Juan del Monte. En nuestro caso, tocamos en San Juan y en Carnavales gracias al Ayuntamiento, es una pena porque la charanga tiene mucho más recorrido que ese. Creemos que mucha gente no nos conoce, ni a otras formaciones de la ciudad, y queremos reivindicar que la charanga es buena parte de una celebración».