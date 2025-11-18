Miranda saldrá a la calle contra el cierre del taller de Renfe Remolcado La manifestación tendrá lugar el miércoles 26 y la plantilla pretende implicar «a todo aquél que le importe el ferrocarril»

Toni Caballero Miranda de Ebro Martes, 18 de noviembre 2025, 11:45 | Actualizado 12:20h.

«Tiene que ser una manifestación grande y seria, que nos permita hacernos oír tanto ante la empresa como con los representantes políticos y el Gobierno central que, en definitiva, es quién está acabando con esta actividad productiva. Tenemos que defendernos con uñas y dientes», con esta premisa cha cerrado Rubén Cabezón, el representante del sector ferroviario del sindicato CC OO, la última asamblea de los trabajadores del taller de Material Remolcado de Renfe, un encuentro que ha servido para oficializar la programación de una gran protesta para el próximo miércoles, 26 de noviembre.

Respaldada de forma unánime por todos los profesionales de mantenimiento presentes, la marcha de protesta partirá a las 18.30 horas desde la Plaza de Los Olivos, frente a la estación de tren, para después atravesar el centro de la ciudad, cruzar el puente Carlos III y, a la postre, desembocar en la Plaza de España, a las puertas de la Casa Consistorial.

«Tenemos que implicar a toda la ciudadanía de Miranda, a todos los ferroviarios, también a los antiguos, que alguno está hoy aquí apoyándonos, a las familias de los ferroviarios, a todos los trabajadores de la ciudad y, en definitiva, a todo aquél que quiera pelear por el ferrocarril en esta ciudad», clamaba el miembro del comité de empresa.

Por su parte, antes las declaraciones recientes de la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, asegurando que «Renfe no mantiene ningún plan de desmantelamiento de Renfe Mercancías ni por tanto del cierre del taller de material remolcado de Miranda de Ebro», los representantes de la plantilla se reafirmaron en su posición inicial.

«Están echando balones fuera, hablan de recomposición estratégica de la organización productiva, un nombre muy bonito que deja claro el cierre del taller de Material Remolcado y su decisión de que no siga operando. No lo dicen de forma clara y directa porque implicaría iniciar el proceso de conflicto regulado por el Estatuto de los Trabajadores, que todavía no hemos iniciado. El Gobierno esta alineado con la dirección de Renfe y nosotros no podemos bajar los brazos ni asumir que la falta de declaraciones es algo bueno para nosotros».

En este sentido, Óscar Balbás, de CGT, iba más allá en su análisis compartiendo con sus compañeros que «están en un apuro grande y no quieren admitir públicamente que van a llevar a cabo el cierre de un taller. Tergiversan las palabras para no admitirlo y que no empiecen las movilizaciones con más carga. Tenemos que hacernos ver, hay que difundir la protesta entre los mirandeses. No estamos solos».

Por último, animaba a los trabajadores de la nave: «Vengo a traer un poco de optimismo, hace dos semanas ya dijimos que sería duro y que pintaba muy mal, pero estamos incomodando y no se atreven a anunciarlo de momento. Con lo que un poco de esperanza sí se puede tener y hay que seguir peleando».

