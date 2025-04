Miranda saca a subasta por 249.000 euros la vivienda heredada en Bilbao

Los 350.000 euros que María Pilar Barredo legó en su testamento al Ayuntamiento de Miranda cuando falleció hace más de siete años se incorporaron ... el año pasado a las cuentas municipales, pero hasta el momento no se había podido hacer lo mismo con los inmuebles que estaban incluidos en la herencia.

Tras muchos trámites administrativos el Consistorio mirandés ya puede poner a la venta las propiedades recibidas en Bilbao. Después de Semana Santa está previsto publicar el inicio del procedimiento de subasta de una vivienda, un trastero y una lonja situados todos ellos en una céntrica calle de la capital Vizcaína, en Marcelino Oreja, en la zona de Indautxu.

Los interesados tendrán un plazo de dos meses para presentar sus pujas a partir de un precio de salida fijado en 249.000 euros en el caso de un piso de 60 metros cuadrados; a los que sumar, al menos otros 591 por un trastero. Ambos inmuebles van unidos en un único lote, por lo que quienes hagan una oferta deberán hacerlo por ambas propiedades.

Al margen queda un local, una lonja en planta baja de 35 metros cuadrados que parte con un precio de salida de 81.474 euros. Por tanto, si las propiedades se venden por el valor inicial establecido en la tasación encargada, cómo mínimo, el Consistorio ingresará 331.169 euros.

¿Cuándo? Como pronto a finales de junio ya que para facilitar la puja y tratar de obtener un buen precio, el Consistorio ha establecido un plazo de dos meses en el que se van a recibir ofertas. Además, para dar a conocer la venta y que los interesados puedan visitar las propiedades, está previsto realizar algún anuncio en medios de la capital vizcaína y contratar a una inmobiliaria para que gestione las citas con aquellas personas que quieran ver los inmuebles.

«Hay que tener en cuenta que el único criterio de adjudicación va a ser el precio al alza y las ofertas se van a poder presentar a través de la plataforma electrónica Vortal. Ahí se va a dar también toda la información», tal y como explicó la concejala de Hacienda, Matilde Fernández; que adelantaba que cada licitador sólo puede presentar una única oferta.

De momento, no se va a poder pujar por la vivienda que también ha recibido a través de esta misma herencia y que se encuentra en Getxo. Pero no se ha quedado fuera porque esté okupada, sino porque no se ha hecho aún la tasación.

Vender con okupas

Cuando se cumpla con ese trámite y se establezca el precio también se sacará a subasta ya que, pese a que hay gente residiendo de manera ilegal, el Consistorio ha recibido alguna oferta por el piso. Eso sí, en este caso no se podrá visitar. La valoración se hará teniendo en cuenta cómo son el resto de las viviendas del bloque, ya que todas son iguales, y también siendo consciente de que quien se la adjudique tendrá que hacer una reforma integral.

La que no se va a vender es la que está en Miranda ya que el Ayuntamiento no es propietario de la totalidad del piso.Le pertenece un porcentaje y no ha podido contactar en este tiempo, desde que se le comunicó la herencia, con ningún familiar al que le corresponda la otra parte. «Hemos intentado localizar a alguien pero ha sido imposible. Creemos que tampoco tenían familia», apuntó.

Por tanto, deberá esperar un buen número de años para ver si aparece alguien que reclame esa parte de la propiedad y si nadie lo hace pasará a ser íntegra del Consistorio. Será entonces cuando lo pueda vender.

El dinero que se obtenga con estas operaciones de venta de las viviendas de Bilbao y Getxo pasará a formar parte de los bienes patrimoniales de la ciudad y una vez ingresado se destinará a inversiones.