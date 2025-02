Miranda sabrá más sobre la brecha salarial en las pensiones

Ayer sábado fue la jornada en la que se conmemoró el Día de la Igualdad Salarial, y ha sido esa la razón por la que ... desde la Concejalía de Igualdad se ha tomado la iniciativa de abordar la situación y hablar sobre la brecha que existe entre las pensiones que reciben las mujeres y los hombres. Para poner sobre la mesa el problema se va a contar con la presencia del politólogo Carlos Díez de Argandoña.

El que también es director de y-logika ofrecerá este martes a las 19.15 horas en la Casa de Igualdad una charla que se presenta bajo el título 'Trabajos que no son empleo, pensiones que no se reciben: como influye el género en la brecha salarial de las pensiones'.

El ponente intentará «explicar qué es lo que pasa y por qué sucede, cuáles son los factores que influyen y, a la vez poner en valor a todas las mujeres que reciben pensiones inferiores a las de los hombres». Se encargará de radiografiar el panorama, pero su idea no es sólo esa. Le gustaría que fueran muchas la personas que asistieran a la charla «y pueda generarse un debate y que podamos hablar sobre estos temas. Habrá opiniones diversas, seguro, y por eso siempre es bueno compartirlas».

Incidirá Díaz de Argandoña en que la brecha que se constata en la pensiones que reciben mujeres y hombres es la consecuencia directa de la que existe en los salarios. «Es un problema grave pero no se aborda y no se habla tanto de él por el edadismo, como afecta a las personas mayores pues está más escondido».

La brecha se acrecienta cuando lo que se percibe es no un salario sino una pensión, una diferencia entre lo que recibe un hombre o una mujer pensionista que «según los datos que nosotros manejamos está en torno a un 30%».

Para que esto sea así se tienen que tener en cuenta varios factores. El primero, lógicamente, es la diferencia salarial durante la vida laboral de las personas ya que, «como bien es sabido en puestos iguales una mujer puede cobrar menos que un hombre», a lo que hay que añadir otra realidad conocida por todos y que no es otra que «las mujeres suelen ocupar puestos de menor responsabilidad o salario. Es más difícil encontrar mujeres que sean directoras o integrantes de consejos de administración de empresas, que hombres, así que aunque hoy en día la mujer tenga más presencia en el mundo laboral ocupa puestos en los que la retribución no es tan alta».

Y si esta es una realidad constatada, también es evidente que las pensiones de las mujeres acaban siendo menores porque en muchas ocasiones «trabajan menos horas porque es más habitual que tengan contratos a tiempo parcial».

Sin reconocer

En la charla Díaz de Argandoña también se centrará en los trabajos que no han sido ni son reconocidos como empleo y que por lo tanto no permiten a las mujeres tener una pensión por haberlos desempeñado. «Muchas mujeres, sobre todo las mayores, han realizado trabajos por los que no han cotizado y no tienen derecho a percibir pensión y tampoco tiene reconocimiento social. Éstas sufren por lo tanto una doble discriminación».

Pocos son los estudios que se han hecho sobre la situación, y los que se conocen no son especialmente halagüeños, tal y como se demuestra con los datos que se conocen. «Con esos análisis se concluye que al paso que vamos en cuanto a la reducción de la brecha en las pensiones tardaríamos entre treinta y nueve y cuarenta años en llegar a la paridad. Se está reduciendo de manera paulatina». De hecho, entre los años 2014 y 2019 la diferencia en la brecha salarial en pensiones en España «disminuyó tan sólo 2,7 puntos». Para conseguir un mayor equilibrio tiene claro que lo que hay que hace es «mejorar las condiciones de los puestos de trabajo ocupados masivamente por mujeres». De esto se hablará y debatirá el martes en la Casa de Igualdad.