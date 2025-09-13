El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La vigésima etapa de la Vuelta a España, en directo
El público se repartió por todos los puestos a lo largo de la mañana. Avelino Gómez

Miranda saboreó la fiesta

La calle La estación fue el escaparate para una a veintena de puestos de la Feria Gastronómica

María Ángeles Crespo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:08

Es bien sabido que el tiempo de fiesta es el más propicio para que los sentidos se agudicen, y uno de ellos, el gusto, es ... el que en la mañana del sábado adquirió protagonismo ya que no en vano se llegó a la novena edición de la Feria Gastronómica. Es una cita que va consolidándose y que ha calado entre los mirandeses y mirandesas ya que al margen de ser un espacio en el que se pueden adquirir viandas artesanales, permite paladear diferentes productos a modo de desgustación. Bocados que además se pueden acompañar con diferentes caldos, vinos con más o menos cuerpo y tonos diferenciados, sin que falte tampoco la opción de catar los cavas.

