Miranda saboreó la fiesta

Es bien sabido que el tiempo de fiesta es el más propicio para que los sentidos se agudicen, y uno de ellos, el gusto, es ... el que en la mañana del sábado adquirió protagonismo ya que no en vano se llegó a la novena edición de la Feria Gastronómica. Es una cita que va consolidándose y que ha calado entre los mirandeses y mirandesas ya que al margen de ser un espacio en el que se pueden adquirir viandas artesanales, permite paladear diferentes productos a modo de desgustación. Bocados que además se pueden acompañar con diferentes caldos, vinos con más o menos cuerpo y tonos diferenciados, sin que falte tampoco la opción de catar los cavas.

Esa posibilidad es la que tienen los que adquieren las copas conmemorativas de la cita –este año con la máquina de vapor serigrafiada– por seis euros y que posibilita hacerse con cuatro tickets que se pueden utilizar en diferentes puestos.

La práctica totalidad de la veintena de productores instalados en el 'escaparate' que para ellos es la calle la Estación repite, y si lo hacen, tal y como argumentan es porque se sienten a gusto en esta feria de Miranda en la que «el público es muy agradecido, viene sabiendo lo que ofrecemos y valora la calidad de los productos. Venimos, como suele decirse, a caballo ganador y eso hace que te apetezca estar en esta feria», comentaba Tania García, llegada desde Villablino con empanadas y hornazos, producto este último «menos conocido aquí porque en cada zona los hay más típicos o menos».

Las diferencias en conocimiento o en gustos también las percibe año tras año Fernando Esteban de La Gilda del Norte que tiene clientela tan fija que «ya estaba esperando antes de que abriera». Trae los pinchos clásicos, «los cuatro productos estrella que tenemos, la gilda de anchoa, la picante, con queso y con boquerón y yo creo que para el año que viene ya empezaremos a traer alguna más especial que tenemos, pero esas depende en qué zona tiene una aceptación u otra. Los gustos varían muchísimo».

Lo hacen sí, pero lo que no varía en la feria gastronómica de Miranda es la fidelidad de los clientes que acaban pulverizando la oferta de los productores. Desde Etxabarri Ibiña, llegaba Ana Díaz que lo sabe bien. Ella trae queso Idiazabal, «que tiene muy buena aceptación, y también el queso de autor, y el azul que es el número uno en ventas aquí. La gente nos conoce y viene desde primera». Además de estar satisfecha con la respuesta del público se mostró contenta con el trato que reciben. «Es extraordinario, nos facilitan todos los medios, y el sitio es fantástico, así que vamos a dar un nueve sobre diez a la organización».

Para quienes buscaban dulces la oferta de pastel vasco es una de las más solicitadas por los mirandeses que se acercaban al puesto de la pastelería de Amurrio que ayer dejó claro que podrá tener relevo. Atendían a la clientela jóvenes como Naia, que veían que había «gente muy maja que nos compra».

También había quien buscaba hacerse con los vinos y cavas que ofertaba Bodegas Masset, que participaba en la feria por tercer año. Trajeron una surtida selección de sus productos «que gustan mucho. El año pasado triunfó el verdejo y lo hemos vuelto a traer. Tenemos una clientela fija que se acerca y otros que nos descubren. Para eso son estas ferias y venimos muy a gusto», apuntaba Natalia Magdaleno.

El ir y venir de los mirandeses fue una constante a lo largo de la mañana y los mirandeses disfrutaron con los sabores de la Feria Gastronómica.