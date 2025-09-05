Miranda reunirá a gigantes de ocho comparsas en Plaza de España

Crespo

Miranda de Ebro. Cualquier fiesta que se precie tiene entre sus protagonistas a los gigantes y cabezudos, y Miranda no sólo no podía ser ... menos sino que desde hace ya dieciséis años organiza un encuentro en el que se reúnen los llegados desde diferentes localidades más o menos próximas.

Este año esta reunión congregará a comparsas de gigantes que llegarán desde Las Rioja y Euskadi, además de los que vendrán desde la localidad catalana de Sant Cugat, que se encontrarán con los gigantes de Miranda, «intentaremos sacar siete», apunta Héctor Mirumbrales, para al final realizar un encuentro en el que pequeños y mayores podrán disfrutar con la presencia de «alrededor de treinta, que son más o menos los que vinieron también el año pasado», indicó Diego García.

Pasacalles y desfiles se irán sucediendo a lo largo de la jornada del día 14, domingo, pero el acto central será el que tendrá lugar a las doce y media del mediodía en la Plaza de España. «El año pasado probamos este espacio, resultó muy bien para no concentrar todo en la zona del Antonio Machado y no solapar actividades, así que hemos pensado que la plaza es el sitio idóneo en el que, además, los más pequeños están en un espacio muy seguro».

En esa jornada es cuando se producirá en encuentro, pero los gigantes y cabezudos tendrán más protagonismo durante las fiestas, se verán durante el pregón y también en el desfile de carrozas. La comparsa mirandesa hará «un esfuerzo importante». Tan es así que los porteadores –son quince– van a necesitar de relevos y por eso sus responsables insisten en que «estaría bien que hubiera más gente que se animara a pertenecer a la comparsa». Las puertas del grupo están abiertas para todos los interesados en conocer los pormenores de esta actividad.

Los gigantes y cabezudos van a tener su particular protagonismo el día 14 y desde la Concejalía de Fiestas la edil responsable, Montse Cantera destacó que «quienes forman la comparsa son un ejemplo de implicación y compromiso con las tradiciones de la ciudad», así que quiso darles «las Gracias en mayúsculas».

En la cita del domingo estarán con los gigante de Miranda las comparsas Logroño, Sant Cugat, Bihotza, Amara, Urnieta, Trapagaran y Zubira.