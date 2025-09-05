El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
El encuentro se presentó en el Ayuntamiento. Avelino Gómez

Miranda reunirá a gigantes de ocho comparsas en Plaza de España

Será el acto central del XVI encuentro que se celebrará el domingo 14 de septiembre

María Angeles Crespo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:44

Crespo

Miranda de Ebro. Cualquier fiesta que se precie tiene entre sus protagonistas a los gigantes y cabezudos, y Miranda no sólo no podía ser ... menos sino que desde hace ya dieciséis años organiza un encuentro en el que se reúnen los llegados desde diferentes localidades más o menos próximas.

