Miranda reúne a 18 corales para cantar a la Navidad

Casi una veintena de agrupaciones corales pasarán por la iglesia de Santa María del 9 al 13 de diciembre para hacer disfrutar a los mirandeses ... de la música tradicional de las fechas navideñas gracias a una programación más de la semana de villancicos organizada por la Coral Juan de la Encina.

Será la vigésimo primera edición de una propuesta musical que es la «antesala a la Navidad» y que con los años ha ido ganando peso y reconocimiento, hasta el punto que como reconocía el presidente de la agrupación organizadora, Jesús Vega, cuesta elegir qué agrupaciones foráneas incorporar en el programa de alguno de los cinco días de cita musical debido a la gran cantidad de colectivos que se ofrecen, interesados en formar parte de la actividad.

Pero lo que tienen claro es que la Navidad con niños es más Navidad y, por tanto, las agrupaciones infantiles de la ciudad tienen que tener su espacio y, por tanto, preferencia. De hecho, dos colectivos escolares serán protagonistas de la primera jornada, la del día 9: los coros infantiles de Príncipe de España y de Cervantes; a los que acompañarán el Coro Eribera Beitia Abesbatza,de Rivabellosa; y la Coral Haritz Hostoa, de Vitoria.

Al día siguiente será el turno del Coro Infantil Safa de 5º de Primaria, dentro de una cita que compartirá con el Coro Los Veteranos y el Kanta Berri Abesbatza de Vitoria. El mismo colegio, pero con alumnos de 6º serán protagonistas el jueves 11, fecha en la que también sonarán villancicos en las voces de algunos alumnos de ese mismo centro que, junto a otros adultos del coro parroquial de Santa María, forman parte del Coro Intergeneracional de la ciudad, una agrupación que se reúne desde hace 29 años para cantar a la Navidad y que cuenta de hecho con tres discos con villancicos. Compartirán sesión con otro colectivo local, la Agrupación Folclórica Anduriña.

El viernes 12 será el turno de la Orquesta Escolar de Las Matillas, a la que se sumarán dos colectivos de Medina de Pomar: uno de niños y niñas, el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola; y el otro, la Coral Voces Nostre

Cerrarán la semana el sábado, llegados desde Burgos, el Coro Juvenil de la Catedral y la Escolanía Pueri Cantores;que precederán a la propia Coral Juan de la Encina y al Orfeón, que con motivo de su 75 aniversario pondrá el colofón a la semana musical de la que se podrá disfrutar todos los días a las 20.00 horas con entrada gratuita en la iglesia de Santa María, donde también estará presente Aspodemi, con la que este año quiere colaborar la coral organizadora, para que tenga un espacio en el que visibilizar su labor.

Una oportunidad que agradeció Carlos Martínez, uno de los integrantes de la asociación que trabaja con la discapacidad intelectual. «Todas las personas tenemos capacidades, talentos y proyectos de vida, pero necesitamos oportunidades reales para demostrar de lo que somos capaces y apoyos reales que no limiten, sino que impulsen».