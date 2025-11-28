El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación de la Semana Coral de Juan de la Encina en el Ayuntamiento, con la participación de Aspodemi. Avelino Gómez

Miranda reúne a 18 corales para cantar a la Navidad

La agrupación Juan de la Encina organiza una nueva edición de la semana de villancicos, que tendrá lugar del 9 al 13 de diciembre

Cristina Ortiz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:14

Casi una veintena de agrupaciones corales pasarán por la iglesia de Santa María del 9 al 13 de diciembre para hacer disfrutar a los mirandeses ... de la música tradicional de las fechas navideñas gracias a una programación más de la semana de villancicos organizada por la Coral Juan de la Encina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

