Miranda reúne a colectivos culturales para fijar el uso de la iglesia de San Juan

El Ayuntamiento mueve ficha para tratar de definir el futuro uso de la antigua iglesia de San Juan, una vez que es prácticamente titular de ... la totalidad del inmueble, a falta del número 15 de la plaza del Mercado, propiedad de un elevado número de herederos y para el que están buscando una solución. Una utilidad que el Ayuntamiento quiere definir contando con la opinión de aquellos colectivos mirandeses implicados en la conservación y promoción de historia y cultura.

Con ellos, con representantes de la Fundación Cantera, la Asociación Amigos del Castillo y Renacimiento Centro Histórico de Miranda, se reunían la alcaldesa, Aitana Hernando, y los concejales de Patrimonio, Carlos Diez Javiz, Urbanismo, Guillermo Ubieto, y Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián, para conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas. Ideas que a todos les ha pedido que se las definan y concreten por escrito para poderlas valorar y analizar posteriormente de manera conjunta de cara a tenerlas en cuenta en el proyecto de usos que elaborará el Consistorio.

Un documento necesario para poder concurrir a convocatorias de ayudas públicas, imprescindibles si se quiere rehabilitar un inmueble que, de tenerlo que hacer la administración local con fondos propios, se complicaría mucho. «Queremos tener el uso definido para poder hacer el proyecto conforme a esa utilidad que se le quiere dar, para redactar un proyecto y poder concurrir a subvenciones de todo tipo. Sin eso, no podemos optar», apuntó el concejal del área.

A priori, en lo que todas las partes coinciden es en que el inmueble tiene que tener un destino cultural. De eso, no hay duda. A partir de ahí, cada colectivo trasladará aquellos planteamientos que considere más interesantes.

La Fundación Cantera abordará las distintas alternativas en el marco de la reunión de su Patronato prevista para la segunda semana de noviembre. Pero ya de partida, lo que sí tiene claro su presidente, Enrique Álvarez, es que tiene que ser relevante y «ambicioso» por el tipo de edificación y por su singularidad histórica.

Ejemplo único

«La iglesia es un ejemplo único en el norte de España. Edificios cistercienses sí había, pero a finales del siglo XIII y principios del XIV iglesias no existía ninguna», destacaba el representante de la Fundación; al tiempo que felicitaba a Patrimonio por involucrar a los colectivos mirandeses en que hagan aportaciones. «Creo que es muy positivo que cuenten con las agrupaciones que demuestran mucho interés en que salga adelante».

En esa misma línea, Chechu González, de Renacimiento Histórico, valoraba la «buena disposición» del Ayuntamiento al implicar a las asociaciones a que presenten ideas y propuestas para dotar a Miranda de un nuevo espacio cultural y en el corazón de Aquende.

Muy satisfecho con el encuentro se mostró el presidente de esa misma asociación, José Antonio de Juana, y también con los aspectos que se concretaron y a partir de los que trabajar para definir el uso. Todos tenían claro que debía ser cultural, además de público. «No podrá ser una concesión y la participación será pública. Esos aspectos han quedado muy claro».

Más discrepancias despierta la posibilidad de que se pueda vincular a intervenciones conjuntas con la Fundación de Valpuesta, ya que hay colectivos que entienden que se perdería el control del espacio y que tener que someter decisiones a otras administraciones entorpecería el desarrollo. Pero es un aspecto también a valorar.

De manera paralela, Diez Javiz confía en avanzar en la contratación de los primeros trabajos arqueológicos y de análisis del inmueble, para los que se cuenta con una partida de 50.000 euros reservada en el presupuesto municipal de este ejercicio. «Vamos a intentar que se empiece a trabajar en ello este mismo año. Estamos pendientes de que nos envíen unos presupuestos para empezar con ello».

Tareas que conllevarán desde la simple medición del inmueble, a la realización del estudio arqueológico. A partir de ahí, hay que hacer un análisis estructural para definir qué se puede mantener y qué no, conocer las patologías del inmueble. Además habrá que realizar un levantamiento topográfico del interior y del exterior y un estudio histórico. Todo ello, además del estudio de usos.