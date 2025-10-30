La Miranda retratada por Truchuelo, patrimonio de la ciudad

Cristina Ortiz Jueves, 30 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Las instantáneas captadas de la ciudad durante más de tres décadas por Enrique Truchuelo pasan a ser patrimonio de la ciudad y de todos los mirandeses gracias a la generosidad de su esposa, Pilar Angulo, que ha cedido al Ayuntamiento, para su custodia y catalogación en el Archivo municipal, miles de negativos con imágenes de la localidad captadas a través del objetivo por el fotógrafo mirandés fallecido en 2016.

El fondo aportado consiste en 8 cajas de cartón y una cajonera con 10 cajones que almacenan carpetas repletas de negativos fotográficos con escenas de actos públicos, eventos, celebraciones, fiestas, conciertos, manifestaciones y noticias relacionadas con Miranda, realizadas entre 1979 y 2002.

Pilar Angulo cede todo ese material inventariado al Ayuntamiento, por tiempo indefinido, su custodia y su uso con el fin de garantizar su conservación, reproducción digital y divulgación entre las personas investigadoras y la ciudadanía en general, para su utilización futura con fines culturales e históricos y en los usos derivados de la promoción del conocimiento de la vida local en general, ya que este archivo posee un gran un interés cultural, histórico, y didáctico y por lo tanto se le reconoce un valor patrimonial.

La cesión quedará adscrita al Archivo Municipal y el depósito en régimen de comodato de este conjunto no supone en ningún caso el traspaso de la titularidad y los derechos de autor.

Como agradecimiento a la cesión de este magnífico fondo fotográfico la alcaldesa, Aitana Hernando, ha hecho entrega a Pilar Angulo de una fachada del Ayuntamiento de Miranda con una leyenda en la que se refleja el agradecimiento del Consistorio y la fecha de la cesión.

Y es que, como apuntaba el concejal de Cultural, Carlos Diez Javiz, la cesión del material «supone una enorme contribución para el conocimiento de la ciudad y su actividad en esos años y constituye un importantísimo legado tanto histórico como cultural y artístico que engrandece nuestro patrimonio. Es la memoria fotográfica de la ciudad del último cuarto del siglo XX».

En ese sentido, Hernando quiso agradecer a Pilar Angulo la cesión de «este excelente material y recordar una vez más con gran reconocimiento, como tantos mirandeses y mirandesas hacen, al magnífico profesional que fue Enrique Truchuelo, lo que le hizo ganar varios premios importantes a lo largo de su carrera. Truchuelo ha trascendido no sólo por su gran carisma personal sino también por su espectacular trabajo, que ha formado parte de la vida cotidiana de Miranda y de muchos de sus vecinos y vecinas, que le profesaron y lo siguen haciendo, mucho cariño y estima. Pilar y Truchuelo formaron una gran pareja profesional que alcanzó el éxito viviendo la fotografía como una parte maravillosa de sus vidas. Gracias, siempre, a ambos».

