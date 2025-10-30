El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Enrique Truchuelo mostrando en su estudio imágenes con las que ganó uno de los Premios Lux. Avelino Gómez

La Miranda retratada por Truchuelo, patrimonio de la ciudad

Pilar Angulo cede al Ayuntamiento 8 cajas llenas de negativos con instantáneas realizadas entre 1979 y 2002

Cristina Ortiz

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:57

Comenta

Las instantáneas captadas de la ciudad durante más de tres décadas por Enrique Truchuelo pasan a ser patrimonio de la ciudad y de todos los mirandeses gracias a la generosidad de su esposa, Pilar Angulo, que ha cedido al Ayuntamiento, para su custodia y catalogación en el Archivo municipal, miles de negativos con imágenes de la localidad captadas a través del objetivo por el fotógrafo mirandés fallecido en 2016.

El fondo aportado consiste en 8 cajas de cartón y una cajonera con 10 cajones que almacenan carpetas repletas de negativos fotográficos con escenas de actos públicos, eventos, celebraciones, fiestas, conciertos, manifestaciones y noticias relacionadas con Miranda, realizadas entre 1979 y 2002.

Pilar Angulo cede todo ese material inventariado al Ayuntamiento, por tiempo indefinido, su custodia y su uso con el fin de garantizar su conservación, reproducción digital y divulgación entre las personas investigadoras y la ciudadanía en general, para su utilización futura con fines culturales e históricos y en los usos derivados de la promoción del conocimiento de la vida local en general, ya que este archivo posee un gran un interés cultural, histórico, y didáctico y por lo tanto se le reconoce un valor patrimonial.

La cesión quedará adscrita al Archivo Municipal y el depósito en régimen de comodato de este conjunto no supone en ningún caso el traspaso de la titularidad y los derechos de autor.

Como agradecimiento a la cesión de este magnífico fondo fotográfico la alcaldesa, Aitana Hernando, ha hecho entrega a Pilar Angulo de una fachada del Ayuntamiento de Miranda con una leyenda en la que se refleja el agradecimiento del Consistorio y la fecha de la cesión.

Y es que, como apuntaba el concejal de Cultural, Carlos Diez Javiz, la cesión del material «supone una enorme contribución para el conocimiento de la ciudad y su actividad en esos años y constituye un importantísimo legado tanto histórico como cultural y artístico que engrandece nuestro patrimonio. Es la memoria fotográfica de la ciudad del último cuarto del siglo XX».

En ese sentido, Hernando quiso agradecer a Pilar Angulo la cesión de «este excelente material y recordar una vez más con gran reconocimiento, como tantos mirandeses y mirandesas hacen, al magnífico profesional que fue Enrique Truchuelo, lo que le hizo ganar varios premios importantes a lo largo de su carrera. Truchuelo ha trascendido no sólo por su gran carisma personal sino también por su espectacular trabajo, que ha formado parte de la vida cotidiana de Miranda y de muchos de sus vecinos y vecinas, que le profesaron y lo siguen haciendo, mucho cariño y estima. Pilar y Truchuelo formaron una gran pareja profesional que alcanzó el éxito viviendo la fotografía como una parte maravillosa de sus vidas. Gracias, siempre, a ambos».

