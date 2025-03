Miranda retiene el aval de 12.441 euros de Nord Easy Ibérica por no entregar 130 contenedores

Miranda se va a quedar con los 12.441 euros aportados como aval por Nord Easy Ibérica cuando le fue adjudicado el contrato para suministrar ... los contenedores de fracción orgánica que nunca llegó a entregar.

La compra de 130 unidades por 298.584 euros tuvo que ser anulada, obligando al Consistorio a trabajar en una nueva licitación para adquirir esos depósitos, financiados en parte a través de una subvención que puede perder. Si así fuera, la administración local ya ha dejado claro que se reclamará a Nord Easy Ibérica el 90% del precio de adjudicación del contrato.

Sanción a PreZero

Por otro lado, el Ayuntamiento va a penalizar a la empresa de limpieza PreZero con una sanción económica de 191 euros, que se descontarán de la cuantía a pagar, por incumplir el servicio de baldeo de aceras durante el pasado mes de octubre.

Además se ha tomado nota del deficiente servicio de recogida de envases también en ese mismo mes de 2024, porque si se sumasen otros dos incumplimientos más en la misma materia se aplicaría una penalización del 3% del importe mensual que se paga por esa tarea de retirada de lo depositado en el contenedor amarillo.

Sin embargo, no se ha podido sancionar a la empresa, de momento, por no realizar la recogida de hojas durante ese mismo mes del pasado ejercicio. El motivo: que en el contrato se establece un número de jornadas anuales que se tienen que cumplir, pero no mensuales.