Miranda rescinde el contrato del quinto contenedor y ya trabaja en un nuevo pliego

«La empresa adjudicataria del quinto contenedor se ha escindido en dos partes. Por ello, hemos trasladado nuestra propuesta de rescisión del contrato a Contratación y sacaremos de nuevo el servicio a licitación en cuanto sea posible», con estas palabras resume, con hastío, la nueva ... situación María Cueva, Concejala de Medio Ambiente en el Consistorio.

Y es que Miranda ya había cerrado, a mediados de mayo del curso pasado y por cerca de 298.584 euros, impuestos incluidos, la adquisición de 130 contenedores para la recogida de materia orgánica. Este fue el precio con el que Nord Easy Ibérica se hizo con el contrato del quinto contenedor por delante de la otra empresa concurrente a la licitación lanzada por el Ayuntamiento con un importe total de 350.028.

«No ha sido culpa nuestra ni de los fondos europeos, ha sido un tema de la propia empresa, pero sí que existe un gran malestar porque seguimos sin poder ponerlo en marcha, y está generando una sobrecarga de trabajo y de disgustos», revela la titular del departamento.

Tanto es así que Cueva prefiere no avanzar fechas ni plazos de cuándo podrá ponerse en marcha el quinto contenedor en la ciudad. Lo que sí asegura es que «el problema no ha sido el pliego de condiciones, con lo que publicaremos uno idéntico, y también vamos a sancionar a la empresa por incumplimiento del contrato y nos quedaremos un pequeño porcentaje de la garantía que puso la empresa. Nosotros iniciaremos esta misma semana el proceso para el nuevo pliego de contratación aunque no esté finiquitado el anterior, que estaría condicionado a la adjudicación definitiva».

Cabe recordar que el pliego de condiciones económicas y técnicas contempla la adquisición 110 unidades estándar y las 20 adaptadas con una partida de 350.000 euros, cantidad que, como publicó ELCORREO dos años atrás, financiará las arcas municipales. Pero la administración local contará con una importante ayuda de la Junta, encargada de distribuir los fondos europeos Next Generation, gracias a los que la ciudad percibirá un montante superior a los 315.000 euros repartidos en tres anualidades.

En otro orden de novedades, Medio Ambiente confirmaba que los nuevos van a ser compatibles con el sistema de cerraduras electrónicas.

«Esta semana he tenido una reunión con una compañía de cerraduras y estoy buscando una empresa que me ofrezca no sólo tarjetas para abrir los contenedores sino también una aplicación de móvil para no tener que emitir tarjetas a todos los hogares, sino sólo a aquellos que no estén digitalizados (normalmente de gente de avanzada edad). El resto, preferiría que fuera con una app para generar menos residuos, ya que estas requieren mantenimiento, se pierden o estropean, no son sostenibles y mi Concejalía tiene el firme compromiso de la reducción de residuos y hay que dar ejemplo».

Nuevo retraso

Estos depósitos de biorresiduos de materia orgánica están operativos en muchas ciudades desde hace tiempo pero en Miranda han encadenado diferentes retrasos desde 2022, el año en el que se programó su llegada.

«La campaña del quinto contenedor la tengo hecha e impresa y está aquí acumulada para cuando se ponga en marcha. Pero, además, daremos charlas informativas sobre su uso en la ciudad», anuncia la titular de Medio Ambiente. Será entonces cuando se acometa la fracción de residuos generados en los hogares que ahora sólo se retira de manera reparada en El Crucero, donde a mediados de febrero del pasado curso se puso en marcha un programa piloto con siete unidades de menor tamaño.