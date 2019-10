Miranda, referente en mestizaje musical La diversión no altó. / E. C. Cerca de 2.000 personas disfrutaron en dos días de todos los escenarios y ambientes protagonistas en la primera edición del Miranda Urban Festival, una clara apuesta por la fusión de estilos musicales SILVIA DE DIEGO Domingo, 6 octubre 2019, 11:19

Como un año de aprendizaje y una carta de presentación Ramiro Molinero de la Asociación Cultural Rafael Izquierdo valoraba la primera edición del Miranda Urban Festival que durante las jornadas del viernes y el sábado congregaba en la ciudad a cerca de 2.000 amantes de la música urbana en la que las diferentes propuestas de rap, reggae, rock urbano o hardcore dejaron más que claro que la ciudad es un claro referente en la cultura musical del mestizaje de estilos como bandera. «Hemos apostado por un cartel variado y de calidad. Nos hemos encontrado con público de estilos muy diferentes algo complicado de compaginar. Tenemos que seguir trabajando para que haya una mayor cohesión pero el balance es muy positivo y estamos satisfechos por el trabajo realizando en la promoción».

Público mayormente de la ciudad aunque también de provincias y comunidades cercanas se acercaron a conocer el MUF. País Vasco, Navarra, La Rioja y Burgos fueron algunas de las procedencias. «La respuesta ha sido positiva y nosotros queremos continuar trabajando en esta propuesta , teniendo en cuenta, que el público es un barómetro muy importante y que hay cosas que mejorar», recalcaba Molinero.

El Miranda Urban Festival ya se ha posicionado y lo que hace falta es que el público lo arrope como se merece. «Está genial que Miranda sea una ciudad con tantos festivales. El Ebrovisión, el Ebroclub, el Festival del Chantre o el Mirajazz , entre otros, está claro que somos ciudad de festivales y eso es un poco en lo que seguimos trabajando mano a mano con el Ayuntamiento».

La jornada de mestizaje arrancaba la tarde del viernes con una tímida respuesta por parte del público que se acercaba poco a poco a la Fábrica de Tornillos. Green Silly Parrots, Sinaia y la Desbandada eran los tres grupos encargados de la difícil tarea de calentar al público que sí que acudió en masa a ver al cabeza de cartel Fernando Costa. «Me encanta su música aunque le he visto hacerlo mejor», reconocía una pareja de jóvenes llegados desde Vitoria refiriéndose al joven rapero nacido en 1995 y considerado actualmente una de las esperanzas de la cultura del hip hop enel panorama nacional. Tras Costa llegó el turno de Kulto Kultibo, en activo desde el año 2010, Samu, Peka, Aimar y Saeta pusieron sobre la mesa su trabajo musical con clara proyección en la escena hip hop- reggae actual.

Propuestas sábado

La magia del Dr Sapo y su ratón Sam encandiló tanto a pequeños como a grandes en la Plaza de la Constitución un poco más tarde de las once y media de la mañana. Con sentido del humor y con grandes historias llenas de enseñanza se metieron a todos en el bolsillo en un ejercicio de vuelta a la inocencia con un claro hilo conductor los instrumentos musicales. La actividad continuaba en la Fábrica de Tornillos con un gran directo por parte del dúo Lemon y Tal que deleitó al público asistente con temas de cosecha propia llenos de mensaje y otros ya clásicos como La Llorona que arrancaba un gran aplauso colectivo y es que la voz de Beatriz no dejó a nadie indiferente. Alfredo & Iker Piedrafita, padre e hijo y leyendas del rock urbano por Barricada y la banda Dikers convencieron a los asistentes que no quería abandonar la Fábrica para disfrutar de la comida popular en la Plaza de España. Más de 300 raciones de patatas con chorizo a cargo de Teleclub con la música de fondo de los mirandeses Critical Sound System sirvieron para llenar estómagos y coger fuerzas para el concierto que arrancaba a las cuatro y media de la tarde en la Plaza de Santa María en el que Técanela puso en más de una ocasión los pelos de punta con su directo. Poco tiempo para respirar ya que el MUF continuó en la Fábrica de Tornillos con los mirandeses La Lokomotora que dejaron hueco a Tobogán llegados desde Logroño y con ganas inmensas de hacer saltar con un cóctel de punk-rock y hardcore entre otros estilos. Uno de los platos fuertes de la noche y también de la tierra MDE Click acostumbrados a girar con su rap underground por todo el mundo resoplaron con ganas tras muchos años de ausencia. Tras ellos en el cartel otros de los cabeza Desakato con su potente directo y, por último, Machete en Boca, todo un torbellino femenino.