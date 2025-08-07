CC OO Miranda recupera el servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Comisiones Obreras ha reactivado en la ciudad su servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una atención con la que el sindicato busca «reafirmar su compromiso ... con la seguridad y la salud en el trabajo, ofreciendo a la afiliación y al conjunto de la clase trabajadora un canal directo para resolver dudas, denunciar situaciones de riesgo y recibir apoyo técnico especializado».

A partir de esta semana, una técnico especializada en prevención de riesgos laborales estará disponible en la sede de CC OO para ofrecer asesoramiento, resolver consultas y atender las necesidades de las personas trabajadoras y delegados sindicales en materia de salud laboral y prevención de riesgos.

Este servicio se prestará un día a la semana y con cita previa, llamando al 696801015 o acudiendo oficina del sindicato.