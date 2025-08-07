CC OO Miranda recupera el servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Se prestará el servicio una vez a la semana
Cristina Ortiz
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29
Comisiones Obreras ha reactivado en la ciudad su servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una atención con la que el sindicato busca «reafirmar su compromiso ... con la seguridad y la salud en el trabajo, ofreciendo a la afiliación y al conjunto de la clase trabajadora un canal directo para resolver dudas, denunciar situaciones de riesgo y recibir apoyo técnico especializado».
A partir de esta semana, una técnico especializada en prevención de riesgos laborales estará disponible en la sede de CC OO para ofrecer asesoramiento, resolver consultas y atender las necesidades de las personas trabajadoras y delegados sindicales en materia de salud laboral y prevención de riesgos.
Este servicio se prestará un día a la semana y con cita previa, llamando al 696801015 o acudiendo oficina del sindicato.
