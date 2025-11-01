El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los integrantes de Deóbriga Darts en el torneo de Benidorm. E. C.

Miranda recupera la puntería

La posibilidad de jugar on line reactiva la afición por los dardos tras años de declive. El club Deóbriga Darts encabeza el resurgir en la ciudad

Raúl Canales

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:12

De Miranda a Las Vegas. Puede parecer el título de una de esas películas que invitan a echar la siesta en la sobremesa pero es ... el sueño que han perseguido el pasado fin de semana seis integrantes del club Deóbriga Darts. Ganar el campeonato de España otorgaba un billete para la ciudad del pecado, pero antes había que superar a los mejores del país en una cita que congregó en Benidorm a más de 1.500 jugadores.

