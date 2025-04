Miranda recupera la normalidad a la espera en la industria de evaluar la incidencia del apagón

Recuperada la normalidad, con la vuelta al trabajo sin graves daños reseñables en las industrias, pendientes ya sólo de que retomara el pulso la actividad ... logística, FAE lanzaba este martes una encuesta masiva a las empresas de la provincia, incluidas las de Miranda, con la que poder «tener una imagen real de la situación: pérdidas, interrupciones y necesidades de apoyo», tal y como destacaba la secretaria de la organización, Emiliana Molero; para quien el apagón ponía en evidencia «la vulnerabilidad» de las empresas, los hogares y la sociedad en general.

«Burgos es una provincia industrialmente fuerte y resiliente, pero situaciones como esta demuestran la necesidad de invertir en una red eléctrica más robusta y segura», valoraba; al tiempo que destacaba el «comportamiento ejemplar de empresas y trabajadores ante una situación tan anómala» que confiaba en que no se volviera a repetir.

Por ello, apelaba a la necesidad de determinar qué ha pasado para evitar que vuelva a suceder y a hacerlo con «celeridad»; además de reclamar «una revisión urgente de los protocolos de contingencia para asegurar que este tipo de incidentes no se repita».

Ampliar 'Sólo llamadas de emergencias' parte de la mañana. Avelino Gómez

Y más, teniendo en cuenta que, en el caso de Miranda, aunque el suministro eléctrico volvió a buena parte de la ciudad a las 16.50 horas del lunes, en el polígono de Bayas, tuvieron que esperar bastante más. Fue alrededor de las diez de la noche cuando se hizo de nuevo la luz y los equipos que necesitan conexión para mantenerse activos de manera continua volvieron a estar operativos.

Aunque no todos, porque para entonces las comunicaciones vía internet hacía horas que fallaban; y esas, para la mayoría de los abonados de las grandes compañías, no se recobraban hasta alrededor de las once de la mañana.

«Son cosas que no podemos prever las empresas, por lo que pedimos no ser otra vez los paganos de estas situaciones. Habrá que arrimar el hombro entre todos para ver cómo se solventan estos casos», valoraba el presidente de FAE Miranda, Eduardo Araguzo; para quien a partir de ahora a las compañías les tocará «prepararse para este tipo de incidencias, pensando en el autoconsumo y la autoprotección. Aunque no sea fácil, es algo con lo que no contábamos, pero es una variable en la que vamos a tener que pensar. Si a nivel de país no somos capaces de garantizar el suministro, es algo que hay que mejorar».

El eléctrico y el de Internet, que se cayó en la tarde del lunes y no se recuperó con normalidad hasta media mañana de ayer, generando un problema añadido. «La mayoría de las empresas no teníamos datos. Por lo demás, ha habido una normalidad relativa; salvo algunos problemas con los envíos y la recepción de materiales», tal y como apuntaba el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Martínez, que ya contaba de antemano, desde el lunes, con que la repercusión del apagón en la logística se prolongara algo más.

Pero lo que más le preocupaba inicialmente es que la reconexión de nuevo a las redes eléctricas y de comunicación generase algún problema en los equipos técnicos y, por lo que le habían trasladado a él, esa situación no se había producido. Tampoco la plataforma logística de Aldi, con parte de productos fríos y congelados, tuvo incidentes ni lunes ni martes.

Por su parte, el Ayuntamiento operó con normalidad durante toda la jornada una vez que volvió Internet; aunque quedaron algunas tareas pendientes. La imposibilidad de utilizar la firma digital, autorizada por la Fábrica de Moneda y Timbre, impidió poder dar curso a algunos documentos.

No fue el caso, por ejemplo, de la renovación del convenio VioGen, que se envió sin la rúbrica del concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, únicamente llevaba la del jefe de Policía Local, que sí podía realizar el trámite al depender de Camerfirma la autentificación de identidad.

Dos sistemas distintos para una misma gestión, pero sólo uno funcionaba. Algo que el concejal del área confiaba en que se solucionara para este miércoles.

Tampoco el hospital Santiago Apóstol tuvo mayores incidencias que las derivadas de la falta de Internet en las primeras horas de la mañana. Ese, el de la falta de comunicación digital, fue el principal problema de la jornada en la ciudad.