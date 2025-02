Miranda recordó la Desbandá

Hileras de personas famélicas y envueltas en harapos tratan de escapar de las bombas. Cientos de manos desesperadas piden ayuda a los pocos camiones que llegan a repartir comida o a brindar asistencia sanitaria. Huérfanos que vagan con la mirada perdida. Gritos de dolor y ... llantos desconsolados de bebés que conforman un escenario dantesco mientras que los militares consuman su masacre. La imagen no es de Palestina. Tampoco de Siria o Ucrania. Es de Málaga... en 1937.

En el momento álgido de la guerra que desangró el país, la provincia andaluza vivió uno de los mayores éxodos de población civil. Miles de familias se echaron a la carretera para escapar de la represión franquista. El camino hacia Almería se convirtió en una gran fosa común en una matanza indiscriminada que pasó a la historia como La Desbandá.

Estos días, dos mirandesas recorren la misma ruta por la que trataron de escapar del terror tantos inocentes que encontraron la muerte. Desde hace unos años, asociaciones memorialistas han rescatado del olvido un capítulo trágico del que en su momento se tuvo conocimiento gracias a la labor del médico canadiense, Norman Bethune, que estuvo ayudando a los heridos a pie de carretera y que documentó la masacre en textos y fotos desgarradoras.

«Es importante recuperar la memoria histórica y más en los tiempos actuales, en los que el discurso de la ultraderecha está volviendo a calar entre la población. Si no conocemos nuestro pasado, corremos el riesgo de repetirlo», asegura Benilde Hernández, que junto a Estíbaliz Azcue forman parte del nutrido grupo que participa de la marcha que recuerda uno de los episodios más crueles de la Guerra Civil, al que muchos bautizaron popularmente como el Guernica del Sur.

Cada mañana hacen una etapa de unos veinte kilómetros, parando en los lugares más simbólicos, como el puente sobre el río Guadalfeo, que las tropas sublevadas volaron dejando un reguero de víctimas que se ahogaron al intentar cruzar para continuar con su agónica huida. «La memoria no es solo una cosa del pasado, sino que nos ayuda a interpretar muchos de los hechos actuales. No hay mucha diferencia entre el horror que tuvo lugar hace casi un siglo con los inmigrantes que hoy mueren ahogados en el mar y cuyas vidas parece que a nadie le interesan», asegura Benilde.

Hasta hace no mucho tiempo, La Desbandá era una historia desconocida para la gran mayoría. Las pocas voces de protagonistas que podían contar lo que en esa carretera se vivió, estaban silenciadas. El sábado, el Boletín Oficial del Estado declaró la ruta como lugar de memoria, un reconocimiento que pone en valor el trabajo realizado por las asociaciones que han luchado por recuperar la dignidad de las víctimas y que este hecho quede para siempre en el imaginario colectivo. «En Miranda, deberíamos hacer lo mismo con el campo de concentración. ES una pena que las nuevas generaciones no sepan lo que pasó en este país hace no mucho tiempo», apunta Benilde mientras callejea por las calles de Salobreña reconstruyendo en su cabeza lo que fueron aquellos días de pánico colectivo. En cada localidad a la que llega la marcha, reciben el apoyo de los lugareños. En todas, hay actividades paralelas preparadas desde charlas a exposiciones.