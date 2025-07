Miranda reclama mejoras en la coordinación de avisos de emergencias a través del 112

La rapidez en la respuesta, junto con la claridad en la información y la optimización de los medios necesarios, son factores claves en la atención ... de cualquier emergencia, pero la coordinación de todos ellos a través del 112 está fallando en los últimos tiempos.

Es una problema que, antes de que vaya a más, el responsable de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, quiere abordar con la directora de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, Irene Cortés, a la que ha remitido una carta pidiendo una reunión para valorar, partiendo de casos reales con retrasos o fallos en la comunicación, mejoras en los protocolos de activación del servicio de Bomberos de la ciudad, tanto en los tiempos, como en la coordinación interinstitucional como en la optimización de los recursos disponibles.

A modo de ejemplo, en el escrito remitido este miércoles a la responsable regional, se apuntan dos accidentes de tráfico que tuvieron lugar en la A-1, a la altura de Rivabellosa, a dos kilómetros de distancia del parque de extinción de incendios y salvamento de Miranda, al que se notificaron los siniestros con una demora de 26 y 15 minutos. Algo injustificable y a lo que no encuentran ninguna lógica, porque el tiempo es un factor clave a la hora de salvar vidas.

De manera más concreta Gómez fue enumerando ayer algunos de los casos que trasladará con detalle a Cortés cuando se reúna con ella, como el sucedido en esa localidad alavesa limítrofe con Miranda el 29 de marzo, cuando el 112 recibe un aviso de accidente de tráfico en el kilómetro 323 de la autovía a las 10.45 horas, pero no llega al parque de bomberos la comunicación hasta las 11.11. Habían pasado 26 minutos.

Algo menos, unos 15, tardaron en llamar el 27 de junio a la base de Las Californias en otro siniestro de tráfico en la misma vía, también a la altura de Rivabellosa, junto a la gasolinera. En este caso, el aviso llegó del mando de bomberos de Álava, extrañado por no verles en el lugar indicado cuando ellos llegaron de Nanclares, pese a estar más lejos. Y no estaban porque no se les había avisado hasta que recibieron esa llamada en la que se les pide que acudan.

Algo similar ocurrió en otro accidente de tráfico que tuvo lugar en la Puebla de Arganzón el 7 de abril, al que al llegar bomberos de Miranda, además de estar ya los de Álava, a los que sí les pillaba más cerca el lugar, también se encuentran con personal sanitario de la ciudad que estaba ya atendiendo a víctimas porque se les había notificado el siniestro con más tiempo de antelación. «Lo lógico es que se les avise a la vez», valoró Gómez.

Pero también reclama el responsable de Seguridad Ciudadana que cuando se active al personal del parque municipal, se haga atendiendo a una racionalización de medios, para que no pierdan el tiempo en acudir a algo que no van a llegar, mientras dejan 'desatendida' la ciudad.

Situación que, explicó el edil, se dio el 22 de abril cuando se pidió a los bomberos que se desplazaran al rescate de montaña de una persona en el Valle de Mena, a hora y media de la ciudad, pero se hizo cuando ya se había activado un helicóptero desde Valladolid. Así que al llegar «la persona rescatada ya estaba siendo evacuada por el helicóptero».

Lo contrario de lo que ocurrió en un accidente de tráfico con una víctima mortal el 25 de abril, en Berzosa de Bureba, con un microbús, una autocaravana y un coche implicados. Un siniestro que atendieron los bomberos voluntarios de Briviesca y del que se avisó al parque de Miranda por «insistencia de los bomberos de Burgos».

Son algunos de los ejemplos citados por Gómez para demostrar que existen fallos de comunicación tanto a nivel interno, dentro de la región, como con las comunidades limítrofes, en este caso La Rioja y País Vasco, de los que se pueden derivar consecuencias graves y, por tanto, hay que buscar una solución. «Desconocemos dónde puede estar el origen del problema pero es algo que hay que abordar y corregir».

De hecho, no es la primera ocasión en la que el tema se pone sobre la mesa. Ya en 2021, Cortés y Gómez se reunieron para abordar los problemas de coordinación con los bomberos de Álava y ya entonces se planteó el objetivo de mejorar la asistencia a través de un protocolo que se iba a firmar entre la Junta y SOS Deiak.