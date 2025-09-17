Miranda reclama 11.700 euros a la empresa de la cubierta del Multifuncional

Miranda reclama casi 12.000 euros a la empresa Cubiertas de Pizarra Galicia, adjudicataria de la renovación del tejado del Pabellón Multifuncional de Bayas por ... incumplir el contrato y acumular una demora de nueve meses en una obra que tenía uno de plazo de ejecución. De hecho, el tiempo acumulado sin que se completara la reforma, obligó al Consistorio a contratar a una segunda constructora, a la que tuvo que abonar 11.737 euros por los trabajos desempeñados.

Un dinero que, en parte, el Consistorio va a sufragar tirando de la garantía para indemnizar los daños y perjuicios ocasionados que la firma gallega tuvo que depositar al asumir la actuación. Cuantía que asciende a 4.959 euros y que no llega a cubrir la totalidad de lo que ha tenido que desembolsar el Consistorio de cara a abonar la factura de la compañía que finalizó la obra. Faltan 6.777 euros, que es lo que se le reclama a Cubiertas de Pizarra Galicia, la diferencia entre ambas cifras.

En su momento, la suya fue la mejor oferta de las tres que concurrieron a la licitación para superponer sobre los 2.800 metros cuadrados de tejado original una chapa de 6 milímetros de grosor, de curva adaptada, con la que poner fin a las goteras y mejorar la eficiencia energética. Lo hizo ajustando el presupuesto a 120.000 euros, que marcaban un ahorro de 17.000 frente al importe máximo fijado por el Ayuntamiento.

Pero no concluyó el proyecto y la administración local tuvo que recurrir a contratar a otra empresa, en este caso a Cubiertas San. Por tanto, existen unos daños y perjuicios valorados en 11.737 euros que son los que se reclaman a la primera empresa que se hizo cargo del proyecto.

Por otro lado, la Junta de Gobierno de esta semana aprobó un modificado de créditos para incorporar la partida de 51.691 que va a recibir para financiar nuevas o ampliadas competencias reservadas para las entidades locales en el pacto de Estado contra la violencia de género para 2025.