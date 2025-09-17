El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La obra planteaba superponer una chapa sobre los 2.800 metros del tejado. Avelino Gómez

Miranda reclama 11.700 euros a la empresa de la cubierta del Multifuncional

Le achacan una demora de nueve meses en una obra que debería haber hecho en uno y tener que contratar a otra firma para acabar el trabajo

Cristina Ortiz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:10

Miranda reclama casi 12.000 euros a la empresa Cubiertas de Pizarra Galicia, adjudicataria de la renovación del tejado del Pabellón Multifuncional de Bayas por ... incumplir el contrato y acumular una demora de nueve meses en una obra que tenía uno de plazo de ejecución. De hecho, el tiempo acumulado sin que se completara la reforma, obligó al Consistorio a contratar a una segunda constructora, a la que tuvo que abonar 11.737 euros por los trabajos desempeñados.

