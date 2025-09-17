El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Gómez, concejal de Servicios Sociales. Avelino Gómez

Miranda recibirá 52.473 euros más de la Junta para costear Ayuda a Domicilio

Gómez lamenta que sigan quedando fuera del Acuerdo Marco el proyecto del CSM y el Servicio de Urgencia Social

Cristina Ortiz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:02

Miranda va a recibir 52.473 euros más de la Junta a través del Acuerdo Marco de Servicios Sociales para cofinanciar el programa de Ayuda ... a Domicilio. Contando con esta cuantía a mayores, el área va a disponer de 1.319.403 euros para sufragar parte de un apoyo a mayores y discapacitados en el que en julio había dados de alta 355 personas, 29 más que el año pasado en las mismas fechas.

