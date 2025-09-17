Miranda recibirá 52.473 euros más de la Junta para costear Ayuda a Domicilio

Miranda va a recibir 52.473 euros más de la Junta a través del Acuerdo Marco de Servicios Sociales para cofinanciar el programa de Ayuda ... a Domicilio. Contando con esta cuantía a mayores, el área va a disponer de 1.319.403 euros para sufragar parte de un apoyo a mayores y discapacitados en el que en julio había dados de alta 355 personas, 29 más que el año pasado en las mismas fechas.

Aumenta la demanda, al tiempo que baja el número de usuarios que tienen que pagar un porcentaje por ese servicio; ya que, como destacaba el concejal del área, Pablo Gómez, al entrar en vigor una nueva ordenanza, más ajustada a la realidad económica de los beneficiarios de la ayuda, hay más que pagan menos o no pagan.

Además, para personal, en el marco de ese mismo acuerdo, van a disponer en la administración local de 38.409 euros, con lo que el total a percibir para los salarios de los equipos de acción social se eleva a 518.677. Este incremento busca adecuar las retribuciones del personal técnico por el incremento de los salarios a aplicar desde el 1 de enero de 2024; además de permitir ampliar la jornada del técnico coordinador del plan local de drogas, que antes estaba a media jornada. La adenda también modifica el número de técnicos a financiar en dos programas distintos, deja de costear uno en inclusión social y pasa ese dinero a un profesional para apoyo a familias.

Cambio que no tiene ninguna repercusión más allá del hecho de que el dinero que recibe el Consistorio a través del Acuerdo Marco sea finalista. Es decir, la administración local no puede decidir en qué gasta el importe que le transfiere la Junta. Algo que Servicios Sociales siempre ha reclamado poder hacer, por entender que cada ciudad tiene sus programas de intervención y que no todos son iguales ni responden a las mismas necesidades.

Es una reivindicación que Gómez volvió a poner de manifiesto el lunes en Burgos, en el marco de una reunión semestral de coordinación que los ayuntamientos mantienen con la Gerencia de Servicios Sociales.

Otros programas

Además, cree que el hecho de que Castilla y León no cuente con presupuestos regionales aprobados para este año «se nota y se refleja en los acuerdos marco». Evidentemente, agradece que vía adenda lleguen a la ciudad casi 91.000 euros más, pero sigue creyendo que es insuficiente, porque hace más de una década que la Junta no ha incrementado ni un euro los 185.000 euros que aporta para la atención a la discapacidad intelectual, cuando sólo en el último contrato adjudicado a Aspodemi las arcas municipales sumaron 100.000 más a su partida.

Además, volvió a recordar que la ciudad recibe cero euros para costear el funcionamiento y las actividades del Centro Sociocultural de Mayores (CSM), pese a que el servicio podría entrar en el apartado de envejecimiento activo; y también cuenta con financiación para el Servicio de Urgencias Sociales, un programa que considera muy positivo y que entiende que se podría extender por toda la comunidad. De hecho, no han dudado en ofrecer el pliego para que pudieran usarlo como referencia en otros ayuntamientos interesados en copiar el modelo.