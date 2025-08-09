Miranda recibe un premio de 22.105 euros en el sorteo de la Primitiva del jueves
Ha sido con un boleto con cinco aciertos y el complementario
Cristina Ortiz
Sábado, 9 de agosto 2025, 00:09
La Primitiva ha dejado un 'pellizco' en Miranda. 22.105 euros han caído en la ciudad, gracias a un boleto con 5 aciertos y el ... complementario para el sorteo del jueves, que había sido sellado en la Administración de Lotería Nº1, la que se encuentra ubicada en Ronda del Ferrocarril.
El sorteo dejaba un premio de un millón de euros en Novelda, en Alicante, así como ocho agraciados que se van a embolsar 22.105 euros y entre los que se encuentra una persona que selló su boleto en la ciudad. Los números de la combinación ganadora del sorteo fueron el 26, 19, 13, 21, 24 y 3. El complementario ha sido el número 33 y el reintegro el 7.
Es un pequeño premio que se suma a otro casi por el mismo importe, 22.000 euros, que dejó en diciembre del año pasado la Bonoloto en una apuesta registrada también en La nº 1. Fue un anticipo del millón de euros que repartiría poco después, en enero, el día 18, gracias a vender una serie del primer premio de la Lotería Nacional que fue para el número 73.496.
También este año, el sorteo de El Niño dejó en la ciudad un total de 450.000 euros, un pellizquito que era la suma de los seis décimos del número 06766 consignados y vendidos por máquina en la Administración de Lotería Yolanda, en Concepción Arenal. Fueron 75.000 euros en cada uno de los boletos.
