El boleto fue sellado en la Nº1. A. G.

Miranda recibe un premio de 22.105 euros en el sorteo de la Primitiva del jueves

Ha sido con un boleto con cinco aciertos y el complementario

Cristina Ortiz

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:09

La Primitiva ha dejado un 'pellizco' en Miranda. 22.105 euros han caído en la ciudad, gracias a un boleto con 5 aciertos y el ... complementario para el sorteo del jueves, que había sido sellado en la Administración de Lotería Nº1, la que se encuentra ubicada en Ronda del Ferrocarril.

