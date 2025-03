Miranda tiene que realizar expropiaciones en Santa Gadea y Bozoó para que Ayuelas tenga garantizada el agua

Miranda «ya ha cumplido con su parte», pero mientras no se ejecute el proceso expropiatorio de terrenos de los municipios de Santa Gadea del Cid ... y Bozoó, Ayuelas seguirá sin poder acometer la obra de abastecimiento prevista para solventar sus problemas de suministro de agua. Un proyecto del que se comenzó a hablar hace dos legislaturas (ésta es la tercera) y no tiene visos de que la ejecución vaya a ser en el corto plazo.

El Consistorio mirandés publicaba la pasada semana en el Boletín Oficial de la Provincial de la Provincia (BOP) Burgos la expropiación de suelo en once fincas de esa pedanía, si bien sólo 12 metros cuadrados son requeridos de manera permanente. Sí hay unos 15.000 para los que se pide servidumbre y ocupación temporal, mientras se ejecutan los trabajos. Aquí la tramitación se ha solventado sin problemas.

El mismo proceso administrativo se tendrá que seguir para disponer de los terrenos de cara a pasar la canalización por suelos agrícolas de los otros dos municipios y ése es un trámite que aún no se ha iniciado. El alcalde pedáneo de Ayuelas, Francisco Javier de Echeverría, esperará este mes para ver si hay algún avance en las gestiones que tiene previsto hacer Urbanismo con los responsables de Santa Gadea y Bozoó; y si no, en abril, se pondrá directamente en contacto con los alcaldes de ambos pueblos para pedir su colaboración y facilitar que el abastecimiento de agua suficiente pueda llegar a Ayuelas a través de una nueva tubería de entre 4 y 5 kilómetros, que evitará que varias veces al año el suministro les tenga que llegar en cisterna y de manera habitual traten de reducir el consumo al mínimo posible para que no les falte un volumen escaso para la pedanía en invierno e insuficiente en verano.

Hasta que no esté expropiado el resto del suelo necesario para la obra, que se reparte en 45 parcelas, y que fue valorado en 16.552 euros, no se puede empezar a ejecutar el plan de desarrollo aprobado ya hace dos años por el Consistorio mirandés, que declaró entonces la obra de utilidad pública. Pero desde abril de 2022 el único avance en la materia ha sido la obtención del terreno que está dentro del término municipal de Miranda.

Ya entonces, en el acuerdo plenario adoptado hace dos años, se acordaba instar a los Consistorios de Santa Gadea, donde la construcción de la infraestructura afecta a 16 fincas, y al de Bozoó, donde se necesita acceder a otras 17; pero no se ha avanzado nada y el alcalde pedáneo calcula que «si se empieza a mover ahora el tema vamos a tardar en completar el procedimiento, como mínimo, un año más, siempre y cuando no haya alegaciones. Llevamos ya ocho con este tema. Es una pena que estemos así en 2025, somos la única pedanía que no tiene garantizado un servicio esencial, de primera necesidad. Entiendo que expropiar es complicado, pero lo tienen que hacer».

Y es que De Echevarría tiene claro que una población de casi 70 habitantes que además cuenta con bar y un hotel rural no se puede quedar sin agua, «es un problema. Siempre estamos con el temor de que nos falte». Por eso confía en la solidaridad de los otros dos municipios para poder ejecutar una obra para la que habrá que habilitar de nuevo una partida económica. Hace dos años se reservaron 534.454 euros para sacarla a licitación pero como quedó parado el proyecto el dinero se destinó a mejorar la urbanización de la calle Logroño.