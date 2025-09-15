El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La instalación permanecía cerrada unas horas. Avelino Gómez

Miranda reabre la piscina climatizada

Deportes lograba arreglar la bomba de recirculación de agua horas después de cerrar la instalación

Cristina Ortiz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:56

Deportes reabría a primera hora de la tarde de este lunes la piscina climatizada del polideportivo de Anduva, una vez que se había logrado arreglar ... la bomba de recirculación de agua.

