Miranda reabre la piscina climatizada

Deportes reabría a primera hora de la tarde de este lunes la piscina climatizada del polideportivo de Anduva, una vez que se había logrado arreglar ... la bomba de recirculación de agua.

La instalación municipal se había clausurado un día antes, el domingo, cuando se detectó que el segundo de los equipos encargados de mover el agua se había estropeado. El otro de los que dispone el vaso se había averiado el jueves y ese mismo día se había enviado a reparar.

Sin ninguna de las dos bombas de recirculación en funcionamiento, necesarias para garantizar los índices de cloro y de PH del agua, el Consistorio se veía obligado a cerrar la piscina. Ya en ese momento, el responsable del área, Aitor García, apuntaba que se estaba trabajando para reabrirla lo antes posible y a última hora de la mañana de este lunes el Ayuntamiento comunicaba que la instalación estaba disponible para el baño.