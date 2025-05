Miranda puso buena cara al mal tiempo

Las actividades en la calle brillan más o menos dependiendo de la climatología, y lo cierto es que la vuelta al pasado que se produce ... durante este fin de semana en el casco viejo gracias al Mercado Medieval está resultando más deslucida de lo que hubiera gustado porque el protagonismo, al menos en los momento iniciales, lo está teniendo una autoinvitada lluvia.

Hoy en día las previsiones se conocen prácticamente al dedillo con mucha antelación, y esa opción de prepararse las cosas para no encontrarse con sorpresas desagradables es la que ha hecho que muchos de los que tenían pensado participar en el encuentro de las culturas cristiana, judía y árabe desde ayer viernes y hasta el domingo por las calles del casco antiguo mirandés hayan renunciado a la cita. Lo hicieron algunos de los que iban a instalar sus puestos, y eso dejo más espacios de los habituales en los tres escenarios, pero quienes no perdieron la ocasión de disfrutar con las propuestas fueron los mirandeses que aplicaron aquello de al mal tiempo buena cara. El Casco Viejo se fue llenando de público a medida que avanzaban las horas.

Reconocía la concejala de Ferias, Montserrat Cantera que «a última hora sí que ha habido quienes se han dado de baja, es entendible, pero aun así vamos a intentar aprovechar todas las treguas que nos dé el tiempo para realizar los espectáculos y actividades que se han organizado».

No la dio en los minutos iniciales y el pasacalles de inauguración sólo se hizo en parte y por eso «como las previsiones dicen que el sábado a las doce no lloverá, ese será el momento en el que lo realizaremos en su totalidad», explicó la concejala.

Una incógnita

Lógicamnete agradeció a «todos los que han venido que lo hayan hecho y posibiliten que tengamos, como es habitual, un buen Mercado Medieval que es una actividad ya muy consolidada en la ciudad». Y apuntaba que lo que quedaba para los dos día restantes era «cruzar los dedos para que no llueva tanto como está anunciado».

Algo que también esperan los que en las primeras horas tuvieron que ir descargando de agua que se acumulaba en los toldos con los que se cubrían los puestos y se preparaban para recibir al público, como era el caso de Juan Francisco Quílez que llegaba desde la localidad jienense de Linares con atracciones y juegos para los más pequeños.

El panorama meteorológico le desalentaba un poco porque «esta vida es muy sacrificada, hemos hecho un viaje muy largo y cuando el tiempo está lluvioso pues toca esperar. Ha empezado mal pero como queda todo el fin de semana, supongo que algo libraremos. Todo es una incógnita y hacer el trabajo y que luego no salgan los números es una pena, pero bueno unas veces nos va bien y otras no tanto, es lo que tiene este oficio».

Opinión similar es la que mostraba Andrés Alcalá, que enseñaba como se hacen grabados y aguafuertes, y que indicaba que «nos arriesgamos siempre. Contratas la participación con mucho tiempo y no sabemos el tiempo que va a hace. Nos la jugamos porque si no venimos lo que damos lo perdemos. Esperemos que el tiempo mejore y si no, a aguantarse y en otro lugar ya nos irán mejor las cosas».

Hasta mañana por la noche

Poco después de las siete de la tarde la lluvia fue amainando y aunque las previsiones no son especialmente alagüeñas para el fin de semana en esta nueva edición del Mercado Medieval habrá propuestas de música así como de espectáculos, juegos para los más pequeños y ofertas gastronómicas hasta mañana, domingo, a las diez de la noche. Seguro que, con lluvia o sin ella, los mirandeses responderán a la llamada en el Casco Viejo.