Miranda no da puntada sin hilo en patchwork

El patchwork consiste en una técnica de costura por la que se unen pequeños trozos de tela para formar mantas u otros pequeños trabajos. En ... castellano, podría ser traducido como almazuela, un término de origen riojano, pero lo verdaderamente importante es que para la mirandesa Mónica Romero se ha tornado en «una pasión convertida en mi vida laboral».

La titular de L´Atelier de Mimosapatchwork, el local sito en la calle Doctor Fleming número 8 de nuestra ciudad, conoció esta disciplina siendo adolescente «viendo una película en la que un grupo de amigas se reunía para hacer una colcha a una pareja que se iba a casar y me pareció algo increíble, ya que además de hacer algo tan bonito se iba a convertir en el símbolo del comienzo de una vida en común así que siempre he tenido una idea muy romántica de todo esto, romanticismo que he llevado a mi negocio».

Después de un breve parón para retomar fuerzas, la costurera retomó su actividad hace ya quince años «comenzando a curiosear y descosiendo otros trabajos para averiguar cómo se hacían, todo de una manera autodidacta pero mi defecto de querer aprender y perfeccionar ha hecho que me pasee por toda la geografía española haciendo cursos y formándome tanto con quilters nacionales como internacionales».

Fue entonces cuando se vio preparada para comenzar a dar clases a un pequeño grupo de mujeres y de ahí nació la idea de montar una tienda-taller de patchwork en nuestra ciudad. «Siempre he sido un poco impulsiva y este año cumplo diez años desde que la tienda abrió sus puertas. Cuento con aproximadamente cuarenta alumnas que son las que me han hecho ser como soy profesionalmente ya que la mayoría de ellas llevan conmigo estos diez años, alguna ellas desde antes y gracias a ellas me he ido esforzando por superarme».

Maestra y profesoras crecen y se retroalimentan, tanto es así que su poyo mutuo ha sido fundamental para superar las numerosas dificultades que han surgido por el camino, «tanto personales como profesionales», con la pandemia como punto álgido. Animada por su hambrienta inquietud y el ánimo de sus compañeras, se lanzó a realizar sus diseños propios y «hoy veo que va dando sus frutos».

Sin ir más lejos, Romero ya ha conseguido un segundo y un tercer premio en un encuentro de costura que tiene lugar en Noja, Cantabria, todos los años. «Este último fue también de la mano de una de las chicas del taller, que creo que me hizo sentir más orgullosa todavía ya que me hizo ver que podía formar gente que pudiera obtener reconocimiento también en los certámenes».

Puntada a puntada, la mirandesa se ha ido erigiendo en una referencia nacional dentro de la disciplina y, a lo largo del último ejercicio, las distinciones se han sucedido.

«He tenido el premio que siempre he buscado y es publicar mis propios diseños en una revista de patchwork, llamada Patch Lovers, junto a diseñadoras que para mí han sido referentes y esto me emociona y me hace sentir que todo lo que he hecho a lo largo de estos quince años han servido para algo», reconoce la artesana.

La mirandesa se ha ganado un hueco entre las costureras más destacadas de la técnica patchwork, de ahí su impronta en la revista más influyente del país. A partir de ahí, Romero tiene claro que el siguiente escalón dentro de su ascenso la lleva fuera de nuestra ciudad.

«Ahora mismo mi siguiente paso es dar el salto fuera de mi ciudad y voy a participar por primera vez en una feria de patchwork en Pola de Lena, Asturias, en la que podré vender tanto mis diseños como impartir talleres. Lo único que puedo pedir es seguir por este buen camino y que la gente disfrute con mis trabajos», cierra con esperanza.