Miranda puede ver la fuerza de las 'Mujeres' en La Pepa

María Ángeles Crespo Lunes, 7 de julio 2025

Cuando un artista decide poner título a una de sus obras o a una recopilación de ellas, no siempre tiene que ajustarse a lo que ... el espectador va a descubrir cuando se acerque a contemplarla. Puede ocurrir, pero no es el caso de la exposición de Paula Trueba que ofrece durante este mes de julio una exposición que presenta bajo el título de 'Mujeres'. Con sus cuadros quiere hacer referencia a «la fuerza femenina» y por lo tanto el título de la muestra «creo que es adecuado y no ofrece ninguna duda sobre la temática».

La mirandesa Paula Trueba lleva ya muchos años viviendo en Logroño, pero aprovecha todas las ocasiones que se le brindan para enseñar su trabajo pictórico, en este caso un total de siete acrílicos sobre lienzo en los que asoman rostros femeninos. «Quiero reivindicar la figura femenina, y quiero hacerlo a través de diferentes culturas, diferentes etinias, y siempre con mujeres que miran de frente. No son figuras sumisas, sino todo lo contrario». No sabe ni por qué ni por qué no, pero argumenta que se siente «bien pintando mujeres y en esa actitud». En sus cuadros, que adquieren todavía más fuerza gracias al intenso colorido, las protagonistas son, en ocasiones mujeres conocidas por todos o completamente anónimas. Expone ahora en La Pepa un lugar para ella «excelente. Mi única pretensión con la muestra es que la gente disfrute con mi trabajo y un bar me parece fantástico porque a él se va a disfrutar y a pasar el rato. Si eso se complementa viendo cuadros, pues fantástico». A Paula Trueba la pintura le sirve de relax, ahora sus trabajos los hace en casa y de cara a futuro está pensando en «tener un local en el que pueda dedicarme a experimentar con otras técnucas más arriesgadas. No soy una persona que planifique, así que el tiempo me irá diciendo hacia donde voy con mi pintura». En lo que ahora está es en ña exposición que muestra en La Pepa donde sus 'Mujeres' se podrán ver hasya el último día de este mes,

