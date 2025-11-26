Miranda prohibe el uso de la Fábrica de Tornillos para comidas, lunch y galas

La Fábrica de Tornillos no volverá a acoger galas, lunch, comidas, cenas... La opción de alquilar la instalación municipal para esas finalidades mediante el pago ... de 250 euros era una posibilidad regulada en al artículo 4 de la ordenanza que definía el destino que se le podía dar a ese inmueble municipal y que acaba de ser suprimido, aprovechando la modificación de varios aspectos de la norma que regula los precios públicos por la prestación de servicios municipales y por la cesión de uso.

Se entiende por parte del Consistorio que ese no es un uso adecuado para una sala de conciertos y que, además, los problemas y los daños que se encontraban después de este tipo de eventos eran considerables, generando unos gastos elevados. En las normas de uso que se redactaron para ese espacio ya había desaparecido la opción del alquiler para comidas, pero no se había eliminado de la ordenanzas de precios públicos, que es lo que se ha hecho ahora.

«Las experiencias no eran buenas, en años anteriores cuando se han celebrado galas, cenas... ha habido problemas. En numerosas ocasiones los baños acababan atascados por comida, la mesa de sonido, que es fija, se ha visto dañada y, además, el actual plan de emergencia de la instalación sólo contempla actividades musicales de pie o sentados, no con tableros y otros elementos», detalló la concejala del área, Cristina Ferreras.

Por tanto, con las normas de seguridad actuales no cabe la opción de que se pueda emplear la instalación para banquetes. Más allá de que tampoco sea un uso que se considere adecuado por parte de la administración local, que tiene claro que es un espacio reservado para eventos musicales. El único público y de esas características que tiene la ciudad y al que recurren durante el año un buen número de asociaciones y colectivos para llevar a cabo conciertos de los más variados estilos.

El nivel de ocupación es tal que aunque Juventud se llegó a plantear el diseñar una programación propia en esa instalación, dada las dificultades para encontrar con tiempo una fecha adecuada, la idea se ha dejado en el cajón.

«Las asociaciones que tienen una programación fija reservan la sala con mucha antelación y es muy complicado ajustar los pocos huecos libres en fin de semana a una programación fija», reconoció.

Lo que también tiene claro Ferreras es que aunque se ceda para eventos que en ocasiones apenas arrastran público es un resultado que no se va a tener en cuenta de cara a mantener las cesiones a esos colectivos. Y es que entiende que «el hecho de que un tipo de música sea más minoritario no va a conllevar un castigo para los organizadores».