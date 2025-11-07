El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un camión hace la tijera y provoca fuertes retenciones en el Txorierri sentido Barakaldo
Arturo Susaeta está al frente ahora de una de las empresas galardonadas por alcanzar las tres generaciones. Avelino Gómez

Miranda premia a 31 empresas familiares activas desde hace tres generaciones

La Cámara de Comercio quiere reconocer su trayectoria y su compromiso con el desarrollo de la ciudad

Cristina Ortiz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

31 empresas mirandesas se mantienen activas en la ciudad desde hace ya tres generaciones. Un gran logro en un mundo empresarial cambiante y cada vez ... más globalizado que la Cámara de Comercio quiere poner en valor, con un homenaje público el 19 de noviembre en el que se reconocerá su esfuerzo, compromiso y contribución al desarrollo de la ciudad en sus más diferentes ámbitos. Todas ellas representan el espíritu de compromiso, continuidad y arraigo que caracteriza al tejido empresarial de Miranda de Ebro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  5. 5 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  6. 6

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  7. 7 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  8. 8 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  9. 9

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda premia a 31 empresas familiares activas desde hace tres generaciones

Miranda premia a 31 empresas familiares activas desde hace tres generaciones