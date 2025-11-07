Miranda premia a 31 empresas familiares activas desde hace tres generaciones

31 empresas mirandesas se mantienen activas en la ciudad desde hace ya tres generaciones. Un gran logro en un mundo empresarial cambiante y cada vez ... más globalizado que la Cámara de Comercio quiere poner en valor, con un homenaje público el 19 de noviembre en el que se reconocerá su esfuerzo, compromiso y contribución al desarrollo de la ciudad en sus más diferentes ámbitos. Todas ellas representan el espíritu de compromiso, continuidad y arraigo que caracteriza al tejido empresarial de Miranda de Ebro.

Durante la velada, que arrancará a las 20.15 horas en el Restaurante El Carbón, se pondrá en valor la aportación de estas empresas al desarrollo económico, social y laboral de la ciudad, y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Entre las empresas homenajeadas se encuentran nombres emblemáticos de sectores muy diversos como el comercio, la hostelería, los servicios y la industria, reflejando la riqueza y pluralidad del tejido empresarial mirandés.

Recibirán reconocimiento: Alejandro Serrano, Alimentación Tolosana, Autobuses Barredo, Cafés Gometero, Cocinas Gabanes, Comercial Eléctrica, Creaciones Magasa, Diamante Choco Churrería, Farmacia María José Losa, Farmacia Mercedes Peña, Farmacia Raúl Losa, Ferretería Urbiztondo, Gamboa, Kiosko Albeniz, La Palmera, Loterías «La 4», Lúa, María Victoria Truchuelo, Maderas Ima, Maderas Susaeta, Masfiel, Orosco, Panadería Lahoya, Prensa Albeniz, Resines, Restaurante La Vasca, Robrillos, Taller y Grúas Gómez, Talleres Barbero, Talleres La Nave y Yoldi Martínez Correduría de Seguros.

Cabe destacar la trayectoria de algunas de las empresas más antiguas, pilares de la historia económica mirandesa, como Autobuses Barredo, cuyos orígenes se remontan a 1752, Talleres Barbero, activo desde las últimas décadas del siglo XVIII, y Panadería Lahoya, que mantiene su actividad desde 1874. «Estas empresas simbolizan el esfuerzo, la continuidad y el compromiso con Miranda que inspira este reconocimiento», destacan desde la entidad cameral.

El programa del acto incluirá la ponencia 'La empresa familiar', impartida por Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I, quien abordará los retos y oportunidades que enfrentan las empresas familiares en el proceso de sucesión y crecimiento.

A continuación, se celebrará una mesa redonda moderada por el propio ponente, en la que participarán representantes de Autobuses Barredo, Cocinas Gabanes y Yoldi Martínez Correduría de Seguros, que compartirán sus experiencias y aprendizajes como negocios familiares con larga trayectoria.

Posteriormente, se dará paso a la entrega de los galardones a las empresas homenajeadas. «Las empresas familiares son el pilar sobre el que se construye la economía local. Su compromiso con Miranda de Ebro trasciende lo empresarial: es una historia de esfuerzo, valores y continuidad que merece ser reconocida y celebrada», destaca Fernando Escobillas López de Silanes, presidente de la Cámara de Comercio de Miranda.