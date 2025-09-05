El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Algunos campistas preparaban ya sus hogares para los próximos días, otros venían con el 'todo incluido'. Avelino Gómez

En Miranda hay quienes prefieren acampar

Instalarse en el recinto del Ebrovisión es una alternativa más económica para reponer fuerzas cuando se puede

Javier Alonso

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:33

Una vez que ha arrancado Ebrovisión ya se empieza a ver a los primeros campistas, aquellos que se agrupan alrededor del recinto del festival para ... trasnochar y descansar en la medida de lo posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  2. 2

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  3. 3

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química
  6. 6

    Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo
  7. 7 ¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos
  8. 8 Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»
  9. 9

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  10. 10

    Una violenta protesta contra Israel revienta la etapa de la Vuelta en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En Miranda hay quienes prefieren acampar

En Miranda hay quienes prefieren acampar