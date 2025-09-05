En Miranda hay quienes prefieren acampar

Una vez que ha arrancado Ebrovisión ya se empieza a ver a los primeros campistas, aquellos que se agrupan alrededor del recinto del festival para ... trasnochar y descansar en la medida de lo posible.

Los más fieles, como Dani y sus quince amigos, llevan 12 años seguidos viniendo desde Vitoria al festival y quedándose en el camping. «Es un gustazo tener agua caliente y servicios mínimos, en otros festivales es horrible», aseguraba. Han pagado solamente cinco euros por acampar en el recinto y no entienden a aquellos que deciden irse al glamping. «Es carísimo, pagas dos veces lo que te cuesta el abono por tener una tienda ya montada. Nosotros aquí montamos la nuestra y luego una carpa con la que estamos como en casa», admitía Pol, uno de los quince alaveses. Por otra parte, confiesan que «nos han quitado nuestra zona», y es que tras tantos años al final a las pequeñas cosas se les coge cariño.

Hay otros que deciden no complicarse, dejar a un lado la parte económica y disfrutar únicamente de la experiencia.

Novatos

Es el caso de Carlota y José, cuya motivación por descubrir un nuevo festival se traduce en recorrer cientos de kilómetros. Vienen desde Viveiro, Galicia y aseguran que «miramos donde actuaban nuestros grupos favoritos y compaginando nuestras vacaciones nos decidimos por venir aquí». Se muestran atrevidos, será su primera experiencia en un glamping aunque son precavidos ya que aseguran que «hemos reservado una habitación de hotel el último día para descansar bien». A José le fascina la idea de que los escenarios del festival estén distribuidos por varios puntos de la ciudad, piensa que «mientras ves los conciertos puedes ir descubriendo un poco los encantos de la ciudad». Un lugar desconocido para ellos aunque aseguran que varios amigos ya les han recomendado lugares para comer y disfrutar.

Bea, Noelia y Sara vienen de León, son novatas en Ebrovisión y aseguran que «venimos por la experiencia y porque hemos coincidido en vacaciones». No son de ese tipo de personas que vienen exclusivamente por el cartel, van más allá y como festivaleras recurrentes vienen a descubrir uno nuevo.

Esta zona de descanso resulta cada vez más atractiva para quienes asisten a los festivales tanto por la cercanía con los escenarios como porque te permite vivir la experiencia al completo.