Miranda prefiera para el verano «lecturas de evasión»

Si llegados a este tiempo los más jóvenes están pendientes de hacerse con los libros que tendrán que tener día sí, día también entre sus ... manos durante el próximo curso, durante el verano ese mismo grupo porque «los jóvenes que leen, leen mucho», asegura Olivia Lahoya desde Librería Estudio, ha ojeado las estanterías para hacerse con títulos «en general de temas ligeros y que permitan evadirte».

La novela negra, preferentemente la escrita por autores españoles , la novela fantástica y «también el género 'dark romance' ha sido lo que ha triunfado y sigue haciéndolo durante el tiempo de vacaciones», indica desde la librería Cervantes, María Vélez.

Las dos coinciden a la hora de apuntar que la época vacacional es un tiempo en el que «la gente lee bastante», y es así porque si los lectores habituales «siguen fieles a su afición», los que están menos acostumbrados a tener un libro entre sus manos «aprovechan que ahora tienen más tiempo y no pierden la oportunidad de adentrarse en el mundo de la literatura».

Aun cuando verano tras verano lo habitual es que los libros más vendidos, muchos de ellos en ediciones de bolsillo que «son mucho más manejables y da menos pena no darles un buen trato», son los de temáticas que permiten a los lectores «evadirse, que es algo que nos viene bien a todos», siempre se produce alguna que otra sorpresa.

En el caso de Olivia Lahoya indica que a las «recomendaciones que solemos hacer sobre autores o temáticas», este año lo que le ha llamado la atención es que «lectores muy jovencitos se han interesado por Dostoyevski. La verdad es que nuestra estantería dedicada a los clásicos ha sido muy visitada».

Así pues, visto que en las librerías de la ciudad «hay mucha actividad en verano», parece evidente que eso de que se lee poco no deja de ser lo que podríamos denominar una 'leyenda urbana' más.