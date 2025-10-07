El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ejemplar de águila perdicera. E. C.

Miranda pone en valor la única pareja de águila perdicera de la provincia y el boj

La ciudad se adhiere con la declaración de kilómetro cero de ambas especies al Corredor Biológico Mundial

Cristina Ortiz

Martes, 7 de octubre 2025, 13:58

Miranda quiere preservar y concienciar sobre la importancia de cuidar aquello que identifica medioambientalmente a la ciudad; y, una declaración institucional enmarcada en un proyecto ... internacional, puede ayudar. De ahí, que este martes el Consistorio avalara la presencia de la única pareja de águila perdicera de la provincia y del árbol de boj a través de una declaración de kilómetro 0 que impulsa el Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial.

