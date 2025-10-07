Miranda pone en valor la única pareja de águila perdicera de la provincia y el boj

Miranda quiere preservar y concienciar sobre la importancia de cuidar aquello que identifica medioambientalmente a la ciudad; y, una declaración institucional enmarcada en un proyecto ... internacional, puede ayudar. De ahí, que este martes el Consistorio avalara la presencia de la única pareja de águila perdicera de la provincia y del árbol de boj a través de una declaración de kilómetro 0 que impulsa el Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial.

«Queremos poner de manifiesto nuestro compromiso con el cuidado y la protección tanto del boj como del águila perdicera y ser uno de los pioneros en pertenecer a ese corredor», explicaba la concejala de Medio Ambiente María Cueva; que con esta incorporación pretende llamar la atención de la ciudadanía sobre se importancia.

«El corredor busca establecer interconexiones de manera simbólica a lo largo de todo el planeta, poniendo de manifiesto la relación que tienen todos los ecosistemas y todas las especies a nivel mundial. También queremos poner en el mapa a Miranda por algo relevante, como es el tener esta pareja de águila perdicera, que ojalá se reproduzcan y tengamos más ejemplares».

Y es que no pasaba por alto la responsable del área, que en toda la Península Ibérica se registró en 2018 la presencia de sólo 700 parejas, de las que la mitad estaban en Andalucía. «En la Meseta casi ha desaparecido y nosotros tenemos el dudoso honor de conservar la única pareja de la provincia (hay otras 10 en Salamanca y 6 en Zamora en toda la región, según la Junta)».

No ocurre lo mismo con el boj, que prolifera en la zona, uno de los protagonistas en el monte de San Juan y en la senda de los tejos. «Se trata de hacer un poco de educación ambiental para que la gente cuide el entorno, que sepa que tenemos cosas muy importantes y que nos tenemos que dar a conocer también por el medio ambiente privilegiado», adelantaba Cueva, como anticipo a la charla que el día 15 en el centro cívico dará Jorge Extramiana, presidente del Comité Internacional del Corredor Biológico y en la que se hablará sobre esa declaración de kilómetro 0.

Una actividad que se enmarca dentro de la celebración de las segundas jornadas Medioambientales que tendrán lugar la próxima semana en la Casa de Cultura, en horario de mañana y especialmente dirigidas a escolares, después de que el ciclo programado el pasado año no lograra captar la atención de público adulto en las sesiones de tarde.

De ahí, que como ya adelantó entonces la concejala, en esta edición se haya optado por economizar y reducir el programa a dos días y coordinado con los centros escolares. De hecho se anima a los mayores que quieren asistir a que lo hagan preferiblemente el jueves 16, ya que para la jornada del viernes 17 está completo el aforo del salón de actos con los estudiantes.

En esas dos jornadas, se hablará sobre reducción de residuos domésticos y el civismo con los restos y desperdicios que generamos; y sobre los beneficios de las zonas verdes y el bienestar común entre personas, medio ambiente y animales.