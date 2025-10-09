El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Roberto Martínez de Salinas, en el encuentro Smart Energy Congress de IFEMA. E. C.

Miranda pone el foco en el mercado chino y en las empresas energéticas

Martínez de Salinas busca captar inversiones en el encuentro bilateral del ICEX con compañías de ese país asiático

Cristina Ortiz

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:07

Comenta

Miranda se 'cuela' en el encuentro empresarial entre una delegación de compradores y compañías chinas y empresas españolas desarrollado este jueves en la sede madrileña ... del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Un evento en el que el director de la oficina municipal de desarrollo económico, Roberto Martínez de Salinas, tuvo la ocasión de 'vender' la ciudad como lugar idóneo para sus inversiones en España, una oportunidad que aprovechó y dio sus primeros frutos ya que una compañía pidió conocer condiciones concretas para un proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  6. 6 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda pone el foco en el mercado chino y en las empresas energéticas

Miranda pone el foco en el mercado chino y en las empresas energéticas