Miranda pierde los guardias pediátricas de los sábados en el centro de salud Dependencias del Centro de Salud Miranda Este / . A. G. El Ayuntamiento reclama que se «revierta» un servicio que la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria cree que «no tenía mucho sentido» CRISTINA ORTIZ Miércoles, 3 abril 2019, 22:54

Lo que para unos supone «una merma en la calidad asistencial», para otros es la eliminación de un servicio cuyo uso no responde, en la mayoría de los casos, a su objetivo. Pero al margen de valoraciones, la realidad es que, desde este sábado, Miranda –al igual que Aranda y dos ambulatorios de la capital– no va a contar con guardias pediátricas en el centro de salud ese día de la semana, de 9.00 a 15.00 horas.

Una consulta por la que, de media, venían pasando «unos 20 o 25» menores, tal y como algunos facultativos le trasladaron al concejal de Servicios Sociales y Sanidad, Pablo Gómez, que ayer mismo remitió un carta a la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, Pilar Sanmartín, pidiendo explicaciones sobre la medida.

En el escrito, además de demandar información sobre los motivos de la eliminación de ese servicio, también se reclama que «se revierta esta situación, con el objetivo de continuar prestando a la población infantil de Miranda el servicio en los términos que se nos daba».

Pero el problema, en opinión de la responsable provincial, es que no responde a su objetivo. Además, recordó, tampoco se da esa atención los sábados por la tarde ni los domingos o festivos. «Es una medida que viene de hace mucho tiempo y no tenía mucho sentido. Miranda está cubierta perfectamente de pediatras y están atendidos todos los días de la semana. Está la cobertura completa y no es tanta la presión asistencial que hay un sábado por la mañana para tener abierto ese punto».

Máxime cuando el análisis previo que han realizado sobre la atención prestada en él les indica que «la mayoría de los casos que acuden un sábado por la mañana pueden ser vistos entre semana en el centro de salud por su pediatra. No son de urgencia, sino de comodidad del usuario. Entre todos los profesionales está muy claro que, cada días más, se ha ido abusando de este tipo de servicio», explicó Sanmartín.

Sin olvidar tampoco que, «en ocasiones, esas guardias no son cubiertas ni siquiera por pediatras, lo hacen médicos de familia y cuando son necesarios en atención continuada y no los tenemos, no nos podemos permitir el lujo de ponerlos en una consulta que no es la suya».

Además, al considerar que los casos valorados como urgentes son un porcentaje bajo, no se entiende que vaya a aumentar de manera significativa la presión asistencial en el servicio de urgencias del Santiago Apóstol, al que se derivan, según se apunta en la nota hecha pública por la Gerencia de Atención Primaria, a los pacientes de 0 a 7 años que tengan que se vistos de «algo no demorable».

En ese sentido reconoció que quizá haya que explicar a la población la importancia de «hacer un uso más racional de nuestros recursos sanitarios». Eso no significa que el cambio que empieza a aplicarse este mes vaya a ser definitivo. «Vamos a ver cómo va el día a día», apuntó Sanmartín, al tiempo que pedía un poco de paciencia;ya que, de manera paralela se está trabajando en «la captación de más pediatras para tener suficiente personal para cubrir todas las plazas. Entonces veremos si se puede o no poner ese servicio».

Pero el Ayuntamiento tiene claro, tal y como le explican en el escrito que han remitido a la Gerencia, que en ningún caso se puede justificar que ésta sea una decisión «tomada ante la falta de determinados especialistas que venimos padeciendo, puesto que las guardias que se realizaban los sábados tenían lugar gracias a los facultativos pediátricos de la plantilla del centro».

Para Gómez, sin duda, la medida adoptada, dejando al margen la organización interna del servicio, «supone un paso atrás en la asistencia a los ciudadanos de Miranda. Teníamos un servicio y ha desaparecido, sin especificar ningún motivo a las familias. No podemos ir para atrás en materia de Sanidad Pública». Tampoco comparte que «se priorice una atención hospitalaria a una comunitaria»;por lo que pide una explicación «más allá» de la dada en una «nota informativa».

A priori, el coordinador de Urgencias del Santiago Apóstol, Joaquín Fernández de Valderrama, no cree que el cambio vaya a suponer ningún problema para el servicio del hospital. «La coordinación con los pediatras es fluida y buena. Nosotros vemos a esos pacientes a cualquier hora los 365 días del año, con lo que el hecho de que pongan esa medida durante 7 horas más, no nos influye».

Al menos en Miranda, que «es un sitio, respecto al resto, privilegiado en atención sanitaria. Atención Primaria funciona fenomenalmente y el hospital también, aunque tengamos nuestras deficiencias». Fernández de Valderrama está convencido de que el cambio, en el caso de la ciudad, «no va a repercutir». Más problemático ve el hecho de que no se recupere la docencia con MIR que es lo que ayuda a consolidar plantillas en las urgencias de centros pequeños.