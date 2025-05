Miranda no piensa en verde La ciudad no explota sus rutas para pasear ni cuenta con un cinturón natural conectado y bien señalizado

Raúl Canales Miranda de Ebro Sábado, 17 de mayo 2025, 23:06 Comenta Compartir

El eslogan de una reconocida marca cervecera no es aplicable a Miranda. La ciudad no piensa en verde, al menos no lo suficiente como para ... sacar todo el potencial que tiene su entorno natural. Los estudios científicos aseguran que un paseo diario reporta grandes beneficios a la salud ya que reduce la grasa corporal, el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y los niveles de estrés, pero aunque la ciudad cumple con la regla de los 15 minutos, es decir que todos los servicios elementales están a menos de un cuarto de hora a pie, no tiene un cinturón verde.

La infinidad de sendas y caminos existentes no están conectados y la gran mayoría ni siquiera cuenta con rutas señalizadas. El epicentro de un hipotético itinerario natural es el Ebro, pero hay otros tres ríos que también ofrecen muchas posibilidades y paisajes montañosos muy atractivos. En total, la ciudad cuenta con más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes en lo que se considera el área de influencia urbana, una cifra mucho mayor si se suman los montes cercanos. Riberas del Ebro El paseo urbano luce su aspecto más salvaje La concejala de Medio Ambiente es partidaria de dejar crecer la vegetación de manera salvaje para romper con la imagen de canal inerte, una medida que cuenta con detractores y partidarios entre la ciudadanía. Pero más allá de cuestiones estéticas sobre el recorrido que discurre entre los puentes, las riberas están acondicionadas a medida que se avanza hacia el polideportivo, donde se hizo una ruta que bordea el campo de hierba artificial, aunque en dicho recorrido está el anfiteatro, una instalación totalmente infrautilizada. Cabriana El proyecto de ecosistema autóctono, en punto muerto En la dirección opuesta, una vez que se deja atrás Las Matillas, el camino hacia Cabriana luce un aspecto de abandono. La idea de la concejalía es recuperar esa zona, no como espacio de recreo, sino como ecosistema autóctono para fijar población de aves y mamíferos aprovechando que Iberdrola no tiene planes a corto plazo en esos terrenos, pero por ahora no se ha avanzado en el proyecto. La Arboleda Una zona de recreo con la alargada sombra del botellón La Arboleda es la zona de recreo más próxima al centro de la ciudad que está acondicionada con mesas y es una de las rutas más transitadas por las personas que salen a pasear a diario. También es uno de los lugares preferidos para hacer botellón y los domingos a la mañana es habitual encontrar botellas y basura por el suelo. Aunque la senda hasta Ircio está en un estado, no cuenta con más lugares en los que descansar, ni paneles informativo y tampoco conecta con otras rutas naturales. San Juan El monte más querido y el mejor aprovechado En solo unas semanas, el monte se llenará de blusas y alegría por las fiestas, pero el resto del año San Juan también es de los parajes más visitados por los mirandeses. Disponer de las casetas de las cuadrillas y de infinidad de rutas naturales bien señalizadas son un gran reclamo. Aún así, Medio Ambiente tiene la intención de adecentar una senda para que no sea necesario ir por la carretera y evitar riesgos. El proyecto cuenta con una partida asignada ya para este año. La Picota Castillo, proximidad y vistas inmejorables de la ciudad La contribución de la fundación Coral ha sido decisiva para que La Picota haya recuperado en los últimos años su protagonismo al plantarse árboles y recuperar el entorno. Sin embargo, los que deciden continuar hasta Bugedo y Orón tienen que hacerlo por la carretera de las graveras, sin arcén, o por caminos secundarios que no están señalizados ni conectados con otras zonas verdes del entorno. Sagrados Corazones y La Bruja Los grandes desconocidos por los mirandeses El monte de La Bruja y Sagrados Corazones son de los parajes más infravalorados por la mayoría de mirandeses. El primero está en la salida de la ciudad por el polígono de Las Californias mientras que la superficie natural que pertenece a la congregación religiosa está muy abandonada. Hace años contaba con campos de fútbol que ahora son imperceptibles entre la maleza, y salvo los amantes del ciclismo de montaña, son muy pocos los que se animan a pasear por un lugar que estaba previsto que se conectara directamente con el mirador de La Picota. Pero ese circuito natural también ha quedado en el olvido. Río Zadorra La ruta del colesterol se queda a medias La conocida popularmente como ruta del colesterol discurre paralela al Zadorra, donde se ha construido un camino que va desde el polideportivo a carretera Logroño. A partir de ahí, si se decide ir seguir paralelo al río el camino no resulta muy atractivo y muchos prefieren ir por las aceras del vial hasta desembocar en plena zona industrial. En su día se habló de construir un enorme parque en la parte más alta del polígono, en las inmediaciones del depósito de agua, pero la idea quedó en papel mojado. Tampoco existe una ruta que permita enlazar con Bayas más allá de caminar entre las calles llenas de empresas. Humedal de Bayas Alto valor ecológico y especies protegidas La laguna de Bayas es uno de los tesoros que esconde la ciudad. La concejala de Medio Ambiente tiene claro que por su valor ecológico tiene posibilidades de ser incluida dentro del catálogo regional de zonas húmedas de especial interés, creado hace más de treinta años con el objetivo de brindar protección legal a estos espacios. Este reconocimiento ayudaría a impulsar medidas que favorezcan la conservación de uno de los parajes más singulares que tiene Miranda por ser hábitat de especies protegidas. El lugar sí que cuenta con caminos acondicionados y paneles explicativos. Además, por las inmediaciones discurre el Camino de Santiago. Pedanías Patrimonio cultural y natural sin mucha promoción Miranda cuenta con seis pedanías que tienen cierto valor patrimonial y natural pero a las que llegar dando un paseo se antoja complicado en algunos casos. Ircio y Orón son las dos mejor comunicadas. La carretera que conduce a la segunda está siendo reparada ya que las aceras están levantadas por las raíces, pero Ayuelas, Montañana, Guinicio o Suzana no cuentan con una senda natural que las enlace, a pesar de que por ejemplo, las lagunas de Montañana con una zona apta para el baño.

