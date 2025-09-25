Miranda pide «más presión» sobre Israel para cabar con el genocidio en Palestina

Un jueves más, y ya son incontables, el colectivo Educación con Palestina se concentró en la calle La Estación, y reunió a un buen número ... de mirandeses que participaron en la cacerolada con la que se quiere «dar voz» a quienes están sufriendo el genocidio y se enfrentan a un «destino desconocido» en Gaza.

En sus orígenes la concentración se cerraba con un minuto de sonidos hechos con las cazuelas pero «cada vez se prolonga más porque a todos nos cuesta más estar callados», se argumentaba desde la organización que ayer aprovechó también la cita para recordar que el próximo 4 de octubre partirá desde la ciudad un autobús para participar en la marcha que se celebrará en Madrid para pedir el fin del comercio de armas con Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país.

Antes de que las voces de Miranda resonaran a través del sonido de las cazuelas fue Badia, una mujer marroquí la encargada de leer el comunicado en el que se pidió el apoyo porque tal y como ella misma comento «lo importante es que cada uno aporte lo que pueda, sea poco o mucho, todo es importante».

Se reiteró que Palestina necesita «nuestra voz y apoyo. Gaza nos escucha y nos ve». Lo dijo con la voz entrecortada por la emoción y con lágrimas al decir que «la historia reconocerá a quienes la apoyan y a quienes estaban en silencio. Gaza no necesita darle pena a nadie» y que hay dos actitudes posibles ante la situación que se está viviendo «servir de ejemplo o terminar en deshonra».

Se condenaron los ataques israelíes a hospitales y a los civiles y se puso en valor que es la presión social la que está provocando algunos cambios. Por eso se incidió en la necesidad de «seguir presionando cada vez más» porque los que se perciben «no son suficientes».

Con el sonido de las cazuelas y un ¡Viva Palestina libre! se cerró la concentración de ayer.